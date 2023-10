Drogi prąd. Opozycja dyskutuje nt. zamrożenia cen energii w 2024 roku

Partie opozycyjne dyskutują na temat cen energii elektrycznej w 2024 roku i ich ewentualnego zamrożenia - poinformował poseł elekt i współtwórca programu PO Andrzej Domański.

fot. krzysmam / / Shutterstock

"Zadeklarowaliśmy, że ceny gazu w przyszłym roku będą zamrożone na poziomie zbliżonym do cen tegorocznych i w tej chwili wraz koleżankami i kolegami z pozostałych partii koalicyjnych dyskutujemy o cenach energii elektrycznej. (...) Musimy podjąć działania, by wzrost cen energii nie był skokowy, nie był szokowy" - powiedział Andrzej Domański w Polsat News.

Dodał, że decyzje w tej sprawie będą podejmowane w ciągu najbliższych tygodni.

"Osobiście skłaniałbym się do tego, by ceny były zamrożone, bo ten wzrost jest nieakceptowalny z punktu widzenia Polaków" - powiedział.

Pytany o inflację, odpowiedział: "Podejmiemy szereg działań, by inflacja w Polsce była trwale obniżona. Jeszcze nie rządzimy. (...) Myślę, że w ciągu 2024 roku inflacja będzie stopniowo spadać. (...) Będziemy podejmować np. takie działania jak wprowadzenie obligacji antyinfacyjnych, zwiększenie konkurencyjności na rynku paliw, by ceny były kształtowane w sposób rynkowy, by marże koncernów paliwowych nie były tak horrendalnie wysokie. Będziemy prowadzić działania na rzecz umocnienia naszej waluty" - powiedział Domański.

Zastrzegł, że główny mandat do walki z inflacją jest po stronie NBP.

pel/ ana/