"Drogi Obywatelu", czyli fałszywe maile o zwrocie podatku. Resort finansów ostrzega

Sezon podatkowy w pełni, obywatele czekają na zwrot podatku, a cyberprzestępcy nie próżnują. Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi mailami, w których informuje się o zwrocie podatku; nadawca prosi m.in. o skanowanie kodu QR - podało w czwartek MF. Przypomnijmy, że ani resort, ani Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyłają tego typu wiadomości na adresy podatników.

fot. Anastasiia Skorobogatova / / Shutterstock

Ministerstwo wyjaśniło, że w fałszywych wiadomościach e-mail nadawca prosi o skanowanie załączonego kodu QR w celu odebrania zwrotu podatku. "Tego typu wiadomości są fałszywe i nie zostały wysłane z serwerów MF lub KAS" - zaznaczono.

Otwieranie linków lub załączników, a także skanowanie kodów QR zamieszczonych w takich wiadomościach, jak również wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne - poinformowało MF. Jak dodało, komputer może zostać wówczas zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem, co grozić może przekazaniem naszych danych nieuprawnionym osobom.

Ministerstwo podało przykład takiego fałszywego maila. Nadawca zwracając się per "Drogi Obywatelu" w wiadomości sugeruje, że wniosek o automatyczny zwrot podatku za okres od stycznia 2023 do marca 2023 został pomyślnie zatwierdzony. Autor maila informuje, że aby odebrać zwrot podatku należy np. zalogować się do portalu internetowego skanując kod QR.

Przykładowa fałszywa wiadomość, którą udostępnił resort finansów, podpisana została przez PUESC Polska. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ pad/