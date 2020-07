Droga żywność, 10 mln Polaków mniej i Chiny czarują liczbami [Wykresy tygodnia]

fot. BEST-BACKGROUNDS / Shutterstock

Kończąc kolejny tydzień 2020 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich kilku dni.

1. Sprzedaż odradza się szybciej niż produkcja

Czerwcowe statystyki z polskiego rynku z pracy pokazały pierwszy od czterech miesięcy wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. To pierwszy znak ożywienia po wiosennym „zamknięciu gospodarki” zaordynowanego przez rząd w celu „wypłaszczenia” krzywej epidemii Covid-19.

Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że PKB Polski w 2020 r. spadnie o 5,4 proc., w 2021 r. wzrośnie o 4,9 proc., a w 2022 r. wzrośnie o 3,7 proc. - wynika z lipcowej projekcji NBP. Zgodnie z najnowszą projekcją, inflacja CPI w 2020 r. wyniesie 3,3 proc., zaś inflacja bazowa ukształtuje się na poziomie 3,4 proc.

Inflacja bazowa, podobnie jak inflacja zwykła, w czerwcu wyraźnie przyspieszyła. Wskaźnik, na który uwagę zwracają ekonomiści i bankierzy centralni, jest najwyższy od 2001 r.

Według prognoz Eurostatu, w 2100 r. Polska będzie miała jedynie 27,7 mln obywateli. To możliwy efekt niskiego współczynnika dzietności i starzejącego się polskiego społeczeństwa.

Pekin chwali się błyskawiczną ofensywą na froncie walki z gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa. Z oficjalnych danych wynika, że w II kwartale PKB Państwa Środka wrócił na wzrostową ścieżkę. Pojawiły się nawet (fałszywe) pogłoski, według których Chiny przegoniły USA i stały się największą gospodarką świata.

Podczas gdy dolarowe notowania złota znalazły się na najwyższych poziomach od prawie 9 lat, to kurs srebra dotarł jedynie do 4-letnich szczytów i do nominalnych rekordów sprzed blisko dekady brakuje mu jeszcze bardzo wiele.

