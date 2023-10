Droga rekrutacja pracowników. Sztuczna inteligencja może obniżyć koszty firmy

W ciągu ostatniego roku koszty pracy wzrosły o blisko 11 proc., jednak o wiele bardziej wystrzeliły w górę wydatki związane z pozyskaniem pracownika - w ciągu ostatnich dwóch lat średnio o 36 proc. Obecnie kosztuje to pracodawców około 5 tys. złotych. W przypadku nieudanej rekrutacji ogólne koszty mogą się nawet potroić i przekroczyć kwotę 15 tys. zł w przeliczeniu na jedno stanowisko pracy.

fot. Zenzen / / Shutterstock

Rosnące koszty związane z prowadzeniem biznesu coraz bardziej utrudniają rozwój wielu firm. Jednymi z głównych obciążeń przedsiębiorstw są pracownicy, tym bardziej że koszty ich zatrudnienia dynamicznie rosną. W Polsce zwiększyły się o 10,8 proc. rdr w I kw. 2023 r. wobec wzrostu o 10,2 proc. kwartał wcześniej. Dodatkowo firmy stają także przed wyzwaniem rosnących kosztów samej rekrutacji. Średnie wydatki wzrosły ostatnio o ponad 1/3 i wynoszą obecnie blisko 5 tys. zł. Zdarza się jednak, że pozyskanie właściwego pracownika nie uda się od razu i wówczas koszty są trzy razy wyższe.

Problemy z wysokimi kosztami w rekrutacji wynikają m.in. z braku skutecznych narzędzi do wstępnej kwalifikacji kandydatów, co może prowadzić do wydłużenia czasu przeglądania, selekcji i weryfikacji aplikacji, a także niesatysfakcjonujących wyników. Obciążeni żmudnymi, powtarzalnymi zadaniami rekruterzy nie mogą poświęcić wystarczająco dużo czasu i uwagi na to, co najważniejsze - budowanie zaangażowania kandydatów czy właściwą ocenę ich dopasowania do stanowiska i kultury organizacji.

Pomocna sztuczna inteligencja

Wysokie koszty rekrutacji sprawiają, że firmy coraz częściej szukają rozwiązań, które pozwolą im je obniżyć. Pomocne mogą tu być nowoczesne rozwiązania IT.

- Takim rozwiązaniem jest HR-Voicebot, który dzięki zaawansowanym algorytmom i możliwościom rozpoznawania głosu może wstępnie kwalifikować kandydatów, udzielać informacji zwrotnej i aktualizować system HRM - mówi Bartosz Malinowski, Head of VOicebot Department w Apifonica.com. – Automatyzując ten proces, bot może zaoszczędzić ponad setki, a czasami i tysiące godzin pracy, co skutkuje skróceniem cyklu rekrutacji średnio o 5 razy, a zdarzają się przypadki, że nawet 8 razy. To z kolei prowadzi do obniżenia kosztów rekrutacji pracowników poprzez redukcję kosztów związanych z konsultantami i innymi pracownikami.

Rozmowa rekrutacyjna z robotem?

Voicebot HR jest w stanie przeprowadzać wstępne rozmowy kwalifikacyjne w dogodnym dla kandydatów terminie, odpowiadać na najczęściej zadawane pytania, wprowadzać dane do HRM oraz rekomendować rekruterowi najlepszych kandydatów. Dzięki automatyzacji tych kroków rekruter kontaktuje się już tylko z najlepiej dopasowanymi osobami i może poświęcić im więcej czasu. Automatyzacja nie tylko uwalnia specjalistów HR od najbardziej czasochłonnych etapów rekrutacji, eliminując koszty nieudanej rekrutacji, ale także poprawia doświadczenie kandydata, zapewniając płynniejszy i bardziej wydajny proces.

Aż 67 proc. rekruterów twierdzi, że zaplanowanie pojedynczej rozmowy kwalifikacyjnej zajmuje od 30 minut do 2 godzin - wynika z raportu Yello Interview Scheduling Survey.

– Naszym celem było przyspieszenie procesu rekrutacji i zapewnienie kandydatom wirtualnego asystenta, który przynosi komfort poprzez natychmiastową odpowiedź na aplikację – opowiada Paulina Zdunek, Kierownik ds. Rekrutacji w Enel-Med. – Voicebot przeprowadza rozmowy telefoniczne z kandydatami i przekazuje im podstawowe informacje o stanowisku bez angażowania rekruterów. Kandydat czuje się zaopiekowany, a my zbieramy dane potrzebne do podejmowania dalszych decyzji. Naszym zdaniem to nieoceniona korzyść w rekrutacji. Voicebot pomógł wstępnie zakwalifikować 3660 aplikacji i 4-krotnie przyspieszyć etap selekcji.

Ile można zaoszczędzić dzięki AI?

Przykładem wykorzystania AI-Voicebotów w rekrutacji jest również firma Wakacje.pl, która zdecydowała się na wdrożenie voicebota w swoim procesie rekrutacyjnym w celu wstępnej selekcji kandydatów na stanowiska sprzedażowe. Kandydaci mogli aplikować za pośrednictwem voicebota, który przeprowadzał z nimi krótką rozmowę kwalifikacyjną. Pozwoliło to firmie na weryfikację umiejętności i doświadczenia kandydatów w sposób zautomatyzowany, bez angażowania zasobów ludzkich na wczesnym etapie procesu rekrutacji.

- Dzięki temu firma zaoszczędziła około 1,5 miesiąca pracy swoich pracowników z działu rekrutacji. – mówi Bartosz Malinowski z Apifonica.com. – Ponadto możliwość aplikowania za pośrednictwem voicebota zwiększyła konwersję kandydatów, pozwalając na przetworzenie aż 1800 aplikacji, przy czym 80 proc. kandydatów przeszło do dalszego etapu rozmowy kwalifikacyjnej.

Automatyzacja procesu wstępnej kwalifikacji, skrócenie cyklu zatrudniania i zwiększenie konwersji kandydatów to tylko niektóre z możliwości, jakie daje wykorzystanie nowoczesnych technologii w rekrutacji. W efekcie firmy mogą obniżyć koszty i zwiększyć efektywność rekrutacji pracowników, a także zapewnić lepsze doświadczenia kandydatom i większą satysfakcję z pracy samym rekruterom. Stąd też kandydaci do pracy mogą się coraz częściej spodziewać rekrutacji, w której aktywnym uczestnikiem będzie sztuczna inteligencja.