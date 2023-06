Droga infolinia m.in. Wizz Air. UOKiK zakasał rękawy i sprawdzi ceny

Glovo z zarzutami UOKiK. Opłata serwisowa, za małe zamówienie czy za opakowanie? To drip pricing Prezes UOKiK postawił platformie Glovo zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd, za które grozi kara do 10 proc. obrotu - poinformował we wtorek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.