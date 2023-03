Droga do multikoncernu usłana złotówkami. PKN Orlen podał koszty emisji nowych akcji

PKN Orlen podał w komunikacie koszt emisji akcji. Wypuścił je w związku z połączeniami z Lotosem i PGNiG. Koszt emisji w związku z pierwszą fuzją to ok. 24,5 mln zł, a drugim przejęciem to ok. 27,1 mln zł.

fot. Daniel Sztork / / Shutterstock

Jak poinformował PKN Orlen, w związku z połączeniem z Lotosem spółka wyemitowała w ramach oferty publicznej prawie 200 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E, a łączne koszty emisji tych akcji wyniosły ok. 24,5 mln zł, przy czym koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej to nieco ponad 22,5 mln zł. Średni koszt przeprowadzenia oferty publicznej przypadający na jedną akcję serii E wyniósł 0,12 zł - zaznaczył Orlen.

W związku z połączeniem z PGNiG, Orlen wyemitował w ramach oferty publicznej prawie 535 mln akcji zwykłych na okaziciela serii F. Łączne koszty ich emisji wyniosły 27,15 mln zł, z czego koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej wynosił 25,22 mln zł. Średni koszt przeprowadzenia oferty publicznej przypadający na jedną akcję serii F wyniósł 0,05 zł - podkreślił Orlen.

