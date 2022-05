Drewno będzie surowcem strategicznym. Wszystko przez wzrost cen

Przez wojnę Ukraina ogranicza przesył rosyjskiego gazu do UE

Blisko jedna trzecia rosyjskiego gazu płynącego przez Ukrainę zostanie odcięta - poinformował we wtorek ukraiński operator sieci gazowej GTS, który wyjaśnia, że nie ma już kontroli nad stacją Sohranowka, ale podejmie próby przekierowania surowca do punktu Sudża - relacjonuje Associated Press.