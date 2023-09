Draw Distance zawarł umowę licencyjną z Paradox Interactive

Draw Distance ma umowę licencyjną z Paradox Interactive na produkcję i dystrybucję kolejnej gry bazującej na IP "Vampire: The Masquerade". Spółka planuje premierę gry w drugiej połowie 2024 r., na PC oraz konsolach - podał producent gier video w komunikacie.

/ Draw Distance

Najnowsza gra wraz z poprzednimi produkcjami spółki z tej serii, tj. "Vampire: The Masquerade - Coteries of New York" i "Vampire: The Masquerade - Shadows of New York" tworzyć będzie trylogię.

W zamian za udzielenie licencji, Draw Distance zobowiązany jest do odprowadzania na rzecz Paradox opłaty licencyjnej w postaci udziału w przychodach ze sprzedaży gry.

Okres trwania umowy przewidziano do 29.05.2029 r. z możliwością odnowienia. (PAP Biznes)

mcb/ gor/