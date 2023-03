Drastyczny spadek inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych. Jest ich mniej o ponad 90 proc.

Jak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w ubiegłym roku faktycznie poniesione koszty inwestycji w SSE i PSI były o prawie 92 proc. niższe niż w 2021 roku. W latach 2017-2022 wyniosły one łącznie przeszło 50 mld zł, malejąc z roku na rok.

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), w ubiegłym roku faktycznie poniesione koszty na inwestycje w Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) i Polską Strefę Inwestycji (PSI) wyniosły 312 mln zł. To o 91,9 proc. mniej niż rok wcześniej, kiedy było to prawie 3,86 mld zł. Przy tym dane są zbierane po zakończeniu inwestycji przez inwestora. Uwzględniając podział na województwa, ubiegłoroczne zestawienie otwiera łódzkie – 160 mln zł. Dalej widać podkarpackie – 65 mln zł, a także małopolskie – 37 mln zł. Natomiast w sześciu województwach nie było żadnych inwestycji. To kujawsko-pomorskie, opolskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Inwestorzy chcą przeczekać gorszy czas?

Według Małgorzaty Ostrowskiej-Krzewiny, doradcy podatkowego, jest możliwe, że inwestorzy występują z wnioskami o przesunięcie terminu realizacji inwestycji z uwagi na obecne trudności, z jakimi się borykają.

– Wielu przedsiębiorców dotykają trudności wynikające ze spowolnienia gospodarczego, spadku wielkości zamówień, załamania łańcuchów dostaw, problemów ze źródłami energii, inflacją czy wysokimi kosztami obsługi zadłużenia – twierdzi Małgorzata Ostrowska-Krzewina.

Według prof. Tomasza Dorożyńskiego i prof. Janusza Świerkockiego z Uniwersytetu Łódzkiego, specjalne strefy ekonomiczne funkcjonują w Polsce od ponad 25 lat. Stąd też dane za jeden wybrany rok nie muszą świadczyć o ich atrakcyjności inwestycyjnej. Badania przeprowadzone przez ww. ekspertów dowodzą, że poszczególne strefy cieszyły się różnym zainteresowaniem inwestorów, mierzonym m.in. wartością nakładów inwestycyjnych oraz liczbą zezwoleń lub decyzji o wsparciu. Tymczasem zróżnicowanie regionalne zależało przede wszystkim od atrakcyjności regionów i aktywności spółek zarządzających SSE lub PSI. Zdecydowanie lepiej radzą sobie te, które leżą w bardziej atrakcyjnych dla biznesu, częściach kraju.

Winne nieprzeciętne turbulencje kryzysowe

Dane resortu za lata 2017-2022 wskazują, że łączna kwota inwestycji wyniosła blisko 50,18 mld zł. Zmniejszały się one z roku na rok w analizowanym okresie. W 2017 roku były na poziomie ponad 16,8 mld zł, w 2018 roku – blisko 11,36 mld zł, w 2019 roku – 9,43 mld zł, a w 2020 roku – ponad 8,4 mld zł. W tych latach największe faktycznie poniesione koszty inwestycji były w woj. warmińsko-mazurskim – ponad 7,1 mld zł. Dalej w zestawieniu widać małopolskie – 6,52 mld zł, śląskie – prawie 6,31 mld zł, podkarpackie – ponad 4,84 mld zł, a także łódzkie – 4,55 mld zł. Na końcu rankingu znalazło się świętokrzyskie – blisko 42 mln zł, podlaskie – 674 mln zł, jak również pomorskie – 837 mln zł.

Jak twierdzi prof. dr hab. Stanisław Flejterski z Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie, kwota ok. 50 mld zł rzeczywiście poniesionych kosztów na inwestycje była raczej umiarkowana.

– Spadek kosztów ponoszonych w kolejnych latach, z blisko 17 mld zł do zaledwie 312 mln zł, można zapewne zinterpretować jako skutek wystąpienia w latach 2020-2022 ponadprzeciętnych turbulencji kryzysowych – uważa prof. dr hab. Stanisław Flejterski.