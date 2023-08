Dramatyczna sytuacja szkół. Wciąż brakuje ponad 24 tys. nauczycieli

Sytuacja szkół w Polce jest trudna. Na dwa tygodnie przed początkiem nowego roku szkolnego w placówkach oświaty w całym kraju brakuje blisko 21,2 tys. belfrów. Najbardziej poszukiwani nauczyciele to wychowawcy przedszkolni. Brakuje również wielu psychologów i pedagogów.

Nowy rok szkolny rozpocznie się pół miesiąca. Rodzice kompletują wyprawkę dla swoich dzieci, składają wnioski o 300 zł dofinansowania na zakup artykułów szkolnych, a placówki oświaty w całej Polsce szukają nauczycieli. Wakatów było 21 191 według stanu na 17/18 sierpnia br. Najwięcej w województwie mazowieckim (3909 ofert pracy), małopolskim (2672 oferty pracy), śląskim (2156 ofert pracy) oraz dolnośląskim (1995 wakatów).

Liczba ofert pracy dla nauczycieli w podziale na województwa Województwo Liczba nauczycieli Liczba aktualnych ofert Procent brakujących nauczycieli Stopa bezrobocia Lubuskie 16 923 802 4,74% 4,2% Dolnośląskie 47 773 1 955 4,09% 4,4% Małopolskie 65 617 2 672 4,07% 4,4% Opolskie 16 559 664 4,01% 6,1% Mazowieckie 109 335 3 909 3,58% 4% podlaskie 20 914 657 3,14% 7,1% Zachodnio-pomorskie 27 501 813 2,96% 6,4% Pomorskie 44 231 1 321 2,99% 4,4% Śląskie 77 905 2 156 2,77% 3,6% Wielkopolskie 63 830 1 712 2,68% 2,9% Warmińsko-mazurskie 24 391 715 2,93% 8,1% Łódzkie 41 020 1 093 2,66% 5,5% Świętokrzyskie 21 420 508 2,37% 7,6 Lubelskie 38 961 813 2,09% 7,5% Podkarpackie 40 060 827 2,06% 8,4% Kujawsko-pomorskie 35 060 574 1,64% 7% Łącznie 691 500 21 191 3,06% 5,73% Opracowanie własne na podstawie danych: Dealerzy Wiedzy (Facebook)

Natomiast najniższą liczbę ofert pracy odnotowano w województwie świętokrzyskim (508 ofert), kujawsko-pomorskim (574 wakaty), podlaskim (657 ofert pracy) oraz opolskim (664 wakaty), wynika ze stron z ogłoszeniami o pracę 16 kuratoriów oświaty w całej Polsce. Dane zabiera na swojej stronie Robert Górniak, nauczyciel i wicedyrektor w Zespole Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość” w Sosnowcu i twórca fanpage'a "Dealerzy wiedzy".

OK, a więc mamy sierpniowy szczyt. Licznik wskazuje 2️⃣4️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ i spodziewam się, że po weekendzie spadnie na tyle,... Posted by Dealerzy Wiedzy on Friday, August 11, 2023

Im wyższa stopa bezrobocia, tym mniej wakatów w szkołach

"Województwa z najniższym wskaźnikiem (poniżej 3 proc.) brakujących nauczycieli: kujawsko-pomorskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie - to jednocześnie województwa z najwyższym w Polsce wskaźnikiem bezrobocia (7-8,4 proc. wobec średniej krajowej 5 proc.) i najniższym średnim wynagrodzeniem (5900-6600 zł wobec średniej krajowej 7300 zł). W takich realiach praca nauczyciela na pewno jawi się atrakcyjniej - nie ma zbytnio alternatywnych miejsc pracy na rynku, a i wynagrodzenie nie odstaje tak bardzo od przeciętnego w regionie. Kto więc załapał się na pracę w szkole, ten się tego będzie trzymać i nie w głowie mu zmiany" - komentuje Robert Górniak w zamieszczonym poście.

Wychowawcy, psycholodzy i pedagodzy potrzebni od zaraz

Wśród najbardziej poszukiwanych nauczycieli są wychowawcy w przedszkolach. W całym kraju brakuje ponad 3 tys. belfrów do opieki na podopiecznymi w przedszkolach, w tym najwięcej na Mazowszu, Małopolsce, Śląsku oraz Dolnym Śląsku. Jeszcze więcej, bo odpowiednio 3254 i 3118 wakatów w Polsce czeka na psychologów i pedagogów.

Liczba ofert pracy dla nauczycieli w Polsce z podziałem na przedmioty Województwo wychowanie przedszk. edukacja wczesn. język polski język angielski język niemiecki matematyka historia geografia biologia fizyka chemia muzyka informatyka zawodowe Psycholog Pedagog w tym: pedagog sp. Lubuskie 104 25 27 56 17 32 13 8 17 23 16 13 23 42 124 96 44 Dolnośląskie 283 103 86 147 39 103 30 24 23 56 30 21 53 83 186 303 118 Małopolskie 458 99 77 167 36 85 42 32 30 56 40 26 61 82 435 496 373 Opolskie 86 17 27 45 14 21 4 21 13 15 14 6 8 22 85 67 28 Mazowieckie 619 175 146 251 38 171 60 45 49 91 65 57 87 72 359 883 442 Podlaskie 69 18 20 26 11 29 23 15 11 24 16 8 16 30 109 53 19 Zachodnio-pomorskie 111 21 42 61 26 36 13 10 17 16 11 14 13 46 106 82 16 Pomorskie 235 51 76 73 19 53 25 14 21 39 29 12 57 41 117 105 50 Śląskie 383 64 53 137 18 62 39 29 43 53 38 31 42 122 361 162 52 Wielkopolskie 229 50 78 116 21 68 24 34 23 46 32 9 37 74 383 301 122 Warmińsko-mazurskie 80 22 28 46 18 40 13 13 12 28 10 8 17 32 136 97 31 Łódzkie 160 28 35 59 15 50 22 24 27 25 26 11 33 60 214 151 67 Świętokrzyskie 47 10 18 20 13 23 10 7 9 15 10 12 8 32 114 22 17 Lubelskie 66 19 21 44 18 28 10 12 15 30 22 18 15 69 150 142 38 Podkarpackie 88 12 8 12 9 14 5 13 12 18 15 9 12 15 249 81 22 Kujawsko-pomorskie 76 14 22 40 13 21 13 12 8 21 10 7 14 45 126 77 27 Razem 3094 728 764 1300 325 836 346 313 330 556 384 262 496 867 3254 3118 1466 Opracowanie własne na podstawie: Dealerzy Wiedzy (Facebook)

"Wciąż bardzo dużo brakuje psychologów i pedagogów specjalnych, co jest spowodowane zmianą przepisów, które wprowadzają konieczność zatrudnienia takich nauczycieli. Dobrze, że takie zmiany nastąpiły, bo tacy nauczyciele są potrzebni w szkołach i mają co robić. Widać jednak bardzo dobrze, że takie zasady i takie warunki, jakie mogą dyrektorzy zaproponować pedagogom specjalnym czy psychologom, nie wystarczają, by chcieli oni przyjść do szkoły i pracowa" - mówił Robert Górniak, cytowany przez portalsamorzadowy.pl.

Poszukiwani na dużą skalę są nauczyciele j. angielskiego (1300 ofert pracy) oraz matematyki (836 wakatów). "Angliści i inni nauczyciele języków pracują np. w szkołach językowych - to nadal edukacja, natomiast już nie ta klasyczna, systemowa" - tłumaczy Górniak.

Ile zarabiają nauczyciele?

Wynagrodzenie miesięczne nauczyciela początkującego wynosi 3690 zł brutto, czyli 2846 zł netto. Na taką wypłatę mogą liczyć osoby, które rozpoczynają pracę w szkole. Z kolei pensja nauczyciela mianowanego jest o 200 zł wyższa i wynosi 3890 zł brutto - 2982 zł "na rękę". Natomiast miesięczne zarobki na stanowisku nauczyciel dyplomowany są na poziomie 4550 zł brutto (3432 zł netto).

Pensja belfrów uzależniona jest od kilku czynników m.in. od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji, wymiaru zajęć obowiązkowych oraz wysokości dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia.