Kolejny producent gier chce zadebiutować na rynku głównym GPW

Drago entertainment chce do końca 2023 roku zadebiutować na głównym parkiecie GPW. Obecnie skupia się na dopracowaniu "Winter Survival" i chce wydać grę we wczesnym dostępie w 2023 roku - poinformował dyrektor operacyjny, Piotr Żygadło podczas Capital Market Week. Spółka aktualnie nie pracuje nad grą "Red Frost".

fot. Robert Gardziński / / FORUM

"19 stycznia złożyliśmy wniosek o przejście na parkiet główny, więc chcielibyśmy, żeby jeszcze w tym roku to nastąpiło. Na jutrzejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przedstawimy uchwałę w sprawie planu motywacyjnego i skupu akcji własnych" - powiedział dyrektor operacyjny Piotr Żygadło.

Drago entertainment od 2021 roku jest notowane na rynku NewConnect.

Obecnie spółka skupia się nad dopracowaniem gry "Winter Survival". Produkcja będzie koncentrowała się na przetrwaniu w warunkach skrajnej zimy i będzie pierwszą grą z kategorii survivalowa wyprodukowaną przez Drago entertainment.

"W zeszłym tygodniu wydaliśmy prolog. Po zebraniu danych z pierwszych pięciu dni uznaliśmy, że są one zadawalające. Po poprawkach, które w tym czasie wprowadził zespół mamy już przeważającą liczbę ocen pozytywnych" - powiedział Żygadło.

"Po zebraniu informacji o tym co gracze myślą o tytule i co ewentualnie chcieliby w nim poprawić, będziemy planować premierę w ramach wczesnego dostępu jeszcze w tym roku. W tej chwili gra ma 140 tys. wishlisty w systemie Steam" - dodał.

Prezes Drago enertainment poinformował, że Gas Station Symulator - obecnie największa gra spółki - zostanie wydana w wersji na komputery Apple w II kw. 2023 roku. Spółka planuje również zwiększenie liczby płatnych dodatków dla tytułu (DLC).

"Chcemy zwiększyć w tym roku liczbę płatnych DLC do +Gas Station Simulator+ i to znacząco w stosunku do tego, co się działo do tej pory. Pracujemy nad wersją gry na VR (wirtualna rzeczywistość - PAP) , chcemy przygotować również planszową wersję, bo tutaj zainteresowanie jest tak duże, że spodziewamy się, że może na tym rynku znajdą się chętni, a w najgorszym razie będzie to interesujący element marketingowy" - wskazał Żygadło.

Prezes poinformował również, że obecnie trwają prace nad wersjami "Food Truck Simulator" na kolejne platformy.

"Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku się ta wersja pojawi, a oprócz tego pracujemy z partnerami nad wersją VR" - powiedział.

"Jesteśmy zadowoleni z tego jak ten projekt funkcjonuje finansowo i spodziewamy się, że jeszcze przez dwa, trzy lata będzie nam przynosił systematycznie zyski, ponieważ w pipeline mamy wciąż rozwijany +Gas Station Simulator+, więc spodziewamy się, że w ramach cross promocji będziemy pobudzać sprzedaż +Food Truck Simulator+" - dodał.

Żygadło poinformował też, że spółka obecnie wstrzymała prace nad "Red Frost" ze względu na zbyt podobną tematykę i technologię gry do "Winter Survial".

"W tym momencie Drago pracuje nad czterema projektami jednocześnie (...) Stąd decyzja, żeby nie ciągnąć dwóch podobnych do siebie projektów, czyli +Winter Survival+ i +Red Frost+, aby najpierw wydać jeden projekt, a potem zacząć na tej bazie budować kolejny projekt" - powiedział.

"Dodatkowo niemal wszystkie rozwiązania technologiczne, które mamy w +Winter Survival+ zostaną zaimplementowane do +Red Frost+" - dodał.(PAP Biznes)

mcb/ ana/