Draghi w PE: Rosyjska agresja na Ukrainę zakwestionowała największą zdobycz UE - pokój

Scholz: Nie liczmy, że Rosja nie zaatakuje innych krajów

Niemiecki kanclerz Olaf Scholz powiedział we wtorek, iż nikt nie powinien liczyć na to, że Rosja nie zaatakuje innych krajów, biorąc pod uwagę łamanie prawa międzynarodowego na Ukrainie. Zadeklarował też, że Niemcy poprą Finlandię i Szwecję, jeśli te zdecydują się przystąpić do NATO.