Draghi: nie jest jasne, czy płacenie w rublach za gaz łamie sankcje

Embargo na rosyjską ropę i gaz skłania Orlen, Lotos i PGNiG do zwiększenia wydobycia

Embargo na rosyjską ropę i gaz skłania PGNiG, Lotos i Orlen do rozwoju własnego wydobycia. Np. PGNiG w tym roku zwiększy wydobycie gazu do 7 mld m sześc. Spółki czeka fuzja, dzięki której powstanie silny podmiot, co przełoży się również na zwiększenie wydobycia.