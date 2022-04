Dr Fauci: Ameryka wyszła z pandemii Covid-19

W Szanghaju kordony sanitarne uniemożliwiają ludziom wyjście z budynków

Władze Szanghaju stawiają płoty na wejściach do niektórych bloków i na ulicach, by dodatkowo ograniczyć możliwość poruszania się w związku z COVID-19 – podała w poniedziałek stacja BBC. Internauci porównują te wysokie, zielone ogrodzenia do klatek w zoo.