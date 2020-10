Dowóz jedzenia do domu. Porównujemy UberEats, Wolt, Glovo i Pyszne.pl

fot. viewimage, Wlodzimierz Wasyluk / Forum, Shutterstock

Restauracje, kawiarnie oraz puby zamknęły drzwi na co najmniej dwa tygodnie z powodu nowych obostrzeń. Klienci mogą odebrać posiłek na wynos lub zamówić go do domu. Jak to zrobić? Prześwietliliśmy oferty m.in. UberEats, Wolt, Pyszne.pl oraz Glovo.

Rząd wprowadził kolejne obostrzenia w związku z rosnącą liczbą zachorowań na Covid-19. Wśród nowych rygorów, którymi objęta jest cała Polska m.in. zakaz stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych przez 14 dni - posiłki mogą być wydawane tylko na wynos.

Pierwsze firmy oferujące szybką dostawę jedzenia pojawiły się w Polsce ponad trzy lata temu. Przedsiębiorstwa zajmujące się dowozem zamówień posiadają własne floty kurierów przemieszczających się rowerami, skuterami oraz samochodami. Dostawy realizowane są tylko z lokali gastronomicznych, znajdujących się w najbliższej okolicy.

UberEats – jak założyć konto?

Klienci mogą korzystać z dostaw UberEats za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz strony internetowej. Zamawiać posiłki mogą tylko osoby, które posiadają konto na platformie. W tym celu należy podać dane kontaktowe m.in. numer telefonu oraz adres e-mail. Po wypełnieniu formularza użytkownik otrzyma link weryfikujący, po kliknięciu w niego może korzystać z serwisu.

Przy zamawianiu użytkownik może wybrać pomiędzy opcją dowozu posiłków pod wskazany adres lub odbiorem na miejscu. Przed czasowym zamknięciem stacjonarnej działalności restauracji klienci mogli wskazać opcję "na miejscu". Klienci mogą wybrać dostawę bezkontaktową - kurier zostawi zamówienie pod drzwiami lub na recepcji. Po wybraniu sposobu dostawy UberEats przy każdej ofercie lokalu wskaże przewidywany czas oczekiwania na dostarczenie posiłków. Ceny dostawy uzależnione są od restauracji i wahają się od 0 zł do kilkunastu złotych.

Na platformie klienci mogą podpiąć kartę płatniczą, z której po złożeniu zamówienia będą pobierane środki. Napiwki nie są wliczane w opłatę za posiłki. Natomiast użytkownicy mogą zdecydować, że chcą zostawić napiwek w aplikacji - wpisując wybraną kwotę. Dodatkowo klienci na bieżącą widzą trasę zamówienia.

Pyszne.pl – jak zamówić jedzenie?

Kolejną platformą, z której usług można skorzystać przy zakupie jedzenia na wynos jest Pyszne.pl. Klienci, którzy chcą zamawiać z Pyszne.pl nie muszą zakładać konta na stronie internetowej. Użytkownicy używający serwisu w celu kupienia posiłków, przy pierwszym zamówieniu, muszą podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz formę płatności.

Minimalna wartość zamówienia z Pyszne.pl wynosi 30 zł. Ceny dostawy jedzenia na platformie wahają się od 0 zł do kilkunastu złotych i uzależnione są od restauracji. Po złożeniu zamówienia na Pyszne.pl klienci mogą obserwować trasę w czasie rzeczywistym.

Wolt – ile kosztuje dostawa?

Jak działa dostawa jedzenia z Wolt? Firma oferuje dostawę posiłków z restauracji w siedmiu polskich miastach – Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i Warszawie. Minimalna wartość zamówienia to 25 zł. Cena dowozu wzrasta wraz z odległością od punktu dostawy do domu klienta:

0 – 1,5 km: 5,99 zł ,

, 1,5 – 2 km metrów: 7,99 zł ,

, 2 – 2,5 km metrów: 9,99 zł ,

, 2,5 km i więcej: 11,99 zł ,

, 3 – 3,5 km: 13,99 zł.

Jedzenie za pośrednictwem Wolta zamówić można w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej. Wśród opcji dostawy klient może wybrać m.in. odbiór w restauracji, dowóz pod wskazany adres oraz zostawienie jej na recepcji lub pod drzwiami. Ostatnia usługa pojawiła się na początku pandemii Covid-19 i ma zapewnić bezpieczną dostawę, podkreśla Wolt. Z podobnych opcji klienci skorzystają na innych platformach.

Glovo – jak działa?

Jak kupować na Glovo? Jedzenie na wynos z Glovo można zamówić w aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej. Klienci po założeniu konta na platformie mogą zamawiać posiłki z lokali gastronomicznych, które nawiązały współpracę z firmą. Użytkownicy mogą śledzić w czasie rzeczywistym trasę zamówienia oraz kontaktować się z kurierem w razie pytań. Na platformie klienci mogą dodać swoją kartę płatniczą, z której automatycznie będą ściągane należności za posiłki.

Ceny dostaw z Glovo uzależnione są od odległości lokalu gastronomicznego do wskazanego adresu dostawy - im bliżej, tym taniej, czytamy na stronie platformy dostarczającej jedzenie na wynos. W Polsce z aplikacji Glovo skorzystają mieszkańcy około 150 miast m.in. Mielna, Opola, Bytomia, Trójmiasta, Częstochowy, Tarnowa, Szczecina oraz Radomia.

Restauratorzy – "nawet 37 proc. prowizji"

Właściciele gastronomii wybierają również mieszane opcje - z jednej strony decydują się na dowóz własnymi firmowymi samochodami, a z drugiej zawierają umowy z przedsiębiorstwami m.in. UberEats, Wolt czy Glovo. Restauratorzy zwracają uwagę na wysokie prowizje pobierane przez platformy dostarczające jedzenie - nawet 37 proc.

