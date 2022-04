Dowódca WOT: Nie jest tajemnicą, że spodziewaliśmy się ataku Rosji

Zełenski: 45 dni trwa atak Rosji, ale Ukraina to najodważniejsze państwo na świecie

45 dni trwa atak Rosji na nasz kraj, ale okazał się on napaścią na najodważniejsze państwo na świecie - podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który zdalnie wziął udział w warszawskiej konferencji Stand Up for Ukraine. Odwaga Ukraińców zjednoczyła cały demokratyczny świat - dodał.