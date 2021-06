Dow i S&P 500 spadają drugi dzień z rzędu, ale Nasdaq ma nowy rekord

/ Alamy

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami drugi dzień z rzędu w przypadku indeksów Dow Jones i S&P 500, ale Nasdaq ustanowił nowy historyczny rekord. Inwestorzy analizują postanowienia amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,62 proc., do 33.823,45 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł 0,04 proc., do 4.221,86 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,87 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.161,35 pkt.

Akcje spółek surowcowych spadały podczas czwartkowej sesji w ślad za rosnącym kursem USD. Liderem zniżek z tego sektora był Freeport-McMoRan, który stracił około 7 proc. Kontrakty na miedź zniżkowały 5 proc.

Amerykańska ropa staniała o 2,7 proc. i kosztuje poniżej 70 USD za baryłkę. W efekcie taniały też akcje spółek paliwowych.

Banki drożały po spadku rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych.

W górę szły akcje spółek technologicznych. Tesla drożała 1,9 proc., Snowflake prawie 3 proc., Shopify i Twilio zyskały odpowiednio 6,1 i 8 proc.

Zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi amerykański Bank Rezerwy Federalnej (Fed) pozostawił w środę główne stopy procentowe bez zmian - cel dla stopy funduszy federalnych nadal wynosi 0,00-0,25 proc.

Z prognoz Fed wynika, że 7 członków Komitetu spodziewa się podwyżki stóp proc. w 2022 r., a 13 na 18 członków FOMC oczekuje co najmniej jednej podwyżki stóp proc. do 2023 r.

„Nie tego oczekiwał rynek. Fed sygnalizuje teraz, że stopy będą musiały rosnąć szybciej. Ta zmiana stanowiska nieco kłóci się z ostatnimi twierdzeniami Fedu, że ostatni wzrost inflacji jest tymczasowy” – powiedział James McCann, zastępca głównego ekonomisty w Aberdeen Standard Investments.

„Rynek gwałtownie reaguje na podniesienie przez Fed prognozy inflacji i przyspieszenie tych dwóch podwyżek stóp procentowych, ale nie jestem pewien, czego inwestorzy oczekiwali, biorąc pod uwagę dane nt. inflacji. Istnieje rozbieżność między podsumowaniem prognoz gospodarczych a tym, co jest w oświadczeniu. Pytanie brzmi: +czy wzrost inflacji jest przejściowy, czy bardziej trwały?+, a to, co zrobił Fed, nie pomogło wyjaśnić tej kwestii” – powiedział Michael Arone ze State Street Global Advisors.

Bankierzy z Fed nie dokonali też zmian w programie skupu aktywów, ale zasygnalizowali rozpoczęcie dyskusji nad możliwą redukcją programu.

„Jeśli zamierzają zrobić dwie podwyżki stóp procentowych w 2023 r., to muszą zacząć zmniejszać QE dość szybko, aby osiągnąć ten cel. Redukcja skupu aktywów w umiarkowanym tempie zajmuje około 10 miesięcy do roku” – powiedziała Kathy Jones, szefowa działu stałego dochodu w Charles Schwab.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 412 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 359 tys. wobec 375 tys. poprzednio.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 3,518 mln w tygodniu, który skończył się 5 czerwca. Analitycy oczekiwali 3,43 mln wobec notowanych poprzednio 3,517 mln, po korekcie z 3,499 mln. (PAP Biznes)

