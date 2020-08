Dow Jones z solidnym wzrostem, w górę akcje Boeinga

fot. Miro Vrlik Photography / Shutterstock

Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła wzrosty części głównych indeksów, na czele z Dow Jones. Inwestorzy liczą na szybkie uzgodnienie pakietu stymulacyjnego przez Kongres USA. Liderem zwyżek był koncern Boeing.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 1,30 proc. i wyniósł 27.791,44 pkt. S&P 500 zwyżkował 0,27 proc. i wyniósł 3.360,47 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w dół 0,39 proc., do 10.968,36 pkt.

"Widać, że inwestorzy bardziej optymistycznie patrzą na perspektywy makro, zachęceni solidnymi wynikami spółek w drugim kwartale i dobrymi danymi z zeszłego tygodnia dotyczącymi kondycji amerykańskiej gospodarki w lipcu" - powiedział Adam Crisafulli z Vital Knowledge.

Boeing, Caterpillar i Dow Inc. zyskały w ciągu poniedziałkowej sesji po ponad 5 proc.

Akcje Twittera rosły 4,5 proc. po tym, jak media podały, że spółka prowadzi wstępne rozmowy z TikTokiem dotyczące fuzji.

Simon Property Group zyskał 4 proc. po doniesieniach, że prowadzi rozmowy z Amazon.com na temat przekształcenia niektórych swoich domów towarowych w centra realizacji zamówień Amazona.

Notowania SeaWorld szły w dół o 1,5 proc. po tym, jak spółka podała w raporcie za II kw., że skorygowany zysk na akcję wyniósł 1,68 USD wobec oczekiwanych 97 centów.

Akcje FedEx rosły około 5 proc. - Bernstein podniósł rekomendację dla akcji spółki do "przeważaj" z "równoważ".

Royal Caribbean zniżkował, gdyż W II kw. spółka zanotowała stratę netto w wysokości 1,6 mld USD.

Sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin powiedział w poniedziałek, że administracja Donalda Trumpa jest otwarta na wznowienie rozmów o pakiecie stymulacyjnym z demokratycznymi przywódcami i jest w stanie zaoferować więcej pieniędzy na pomoc, aby spróbować osiągnąć kompromis.

„Prezydent jest zdeterminowany, aby wydać tyle, ile potrzebujemy. Jesteśmy gotowi wyłożyć więcej pieniędzy na stół negocjacyjny” - powiedział Mnuchin w wypowiedzi dla CNBC.

Wcześniej w niedzielę przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi i sekretarz skarbu Steven Mnuchin powiedzieli, że są otwarci na wznowienie rozmów dotyczących pakietu stymulacyjnego wobec pandemii COVID-19.

Zarówno Pelosi, jak i Mnuchin wydawali się chętni do rozważenia węższego zakresu umowy ws. pakietu fiskalnego, która przedłużyłaby część pomocy do końca roku, by w styczniu dokonać rewizji potrzeby dalszego wsparcia fiskalnego.

Prezydent USA Donald Trump podpisał w sobotę rozporządzenie wykonawcze, wprowadzające kolejne środki pomocy dla osób najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Sygnowany przez prezydenta USA dokument nie wymaga głosowania w Kongresie.

Zarządzenia prezydenta przedłużają obowiązywanie dodatków do zasiłków dla bezrobotnych w wysokości 400 USD, zwolnienia z podatków, odraczają spłatę kredytów studenckich do końca 2020 r. i przedłużają federalne moratorium na eksmisje.

Decyzje Trumpa powinny zostać szybko zakwestionowane pod względem prawnym, ponieważ kontynuacja programów wymaga finansowania federalnego, za które odpowiada Kongres.

„Polityka fiskalna jest niewiarygodnie ważna we wspieraniu gospodarki w okresie spowolnienia, którego doświadczamy. Wsparcie jest ważne, ponieważ nie mamy kontroli nad rozprzestrzenianiem się wirusa. Myślę, że zaufanie społeczne jest naprawdę ważne, a kolejny pakiet wsparcia jest naprawdę niesamowicie istotny” – powiedział Charles Evans, prezes Fedu z Chicago, w niedzielnym wywiadzie dla CBS „Face the Nation”.

„Wsparcie dostarczone przez prezydenta Trumpa jest lepsze niż nic i stanowi rozwiązanie tymczasowe. Nadal jednak wywierana jest presja zarówno na Demokratów, jak i Republikanów, aby znaleźć bardziej znaczące i trwałe rozwiązanie kompromisowe” - powiedział Lee Hardman, strateg w MUFG Bank w Londynie.

Nie słabną napięcia w stosunkach między Waszyngtonem a Pekinem.

Chińskie myśliwce przekroczyły w poniedziałek środek Cieśniny Tajwańskiej i zostały namierzone przez tajwańską obronę przeciwlotniczą po tym, jak szef amerykańskiego resortu zdrowia i służb społecznych Alex Azar spotkał się w poniedziałek z prezydent Tajwanu Caj Ing-wen. Azar rozpoczął wizytę na tej wyspie jako najwyższy rangą oficjalny przedstawiciel USA od czasu zerwania formalnych stosunków dyplomatycznych w 1979 r.

Rząd chiński określił wizytę Azara jako "zdradę" zobowiązania Waszyngtonu powstrzymania się od oficjalnych kontaktów z Tajwanem.

Chiny nałożą sankcje na 11 amerykańskich urzędników w odwecie za podobne działania podjęte przez administrację prezydenta Donalda Trumpa wobec przedstawicieli Chin.

Na liście obywateli USA dotkniętych nowymi sankcjami znaleźli się senatorzy Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, Josh Hawley i Pat Toomey, członek Izby Reprezentantów Chris Smith oraz przedstawiciele organizacji non-profit i obrony praw człowieka, w tym szefowie Freedom House i Human Rights Watch.

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem na świecie przekroczyła w ciągu ostatnich 24 godzin 19,8 mln - wynika z bilansu agencji Bloomberga. W ciągu siedmiu miesięcy pandemii zmarło na Covid-19 ponad 731 tys. osób.

W sobotę w Stanach Zjednoczonych liczba osób zakażonych koronawirusem przekroczyła 5 mln - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Kolejny dzień z rzędu zarejestrowano ponad 50 tys. zakażeń, tym razem 54 203. Stwierdzono także 982 przypadki śmiertelne, tym samym bilans zgonów w USA zwiększył się do 162 105. (PAP Biznes)

