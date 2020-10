Dow Jones w górę pod pretekstem stymulantów

fot. LUCAS JACKSON / Reuters

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się umiarkowanymi wzrostami. Inwestorzy z większym optymizmem oceniają szansę na przyjęcie pakietu stymulacyjnego w USA przed wyborami prezydenckimi. W centrum uwagi są też wyniki kwartalne amerykańskich firm.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,54 proc. i wyniósł 28.363,66 pkt. S&P 500 zwyżkował 0,52 proc. i wyniósł 3.453,49 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,19 proc., do 11.506,01 pkt.

/ Bankier.pl

„Jesteśmy bardziej ostrożni, jeśli chodzi prognozy wzrostu w IV kw. niż kilka tygodni temu. Nie spodziewamy się powtórki z drugiego kwartału, ale bardziej prawdopodobne jest, że czwarty kwartał będzie bliski stagnacji pod względem wzrostu, ponieważ ograniczenia wpływają na aktywność w niektórych częściach, zwłaszcza w sektorze usług” - powiedział Julien Seetharamdoo, szef strategii inwestycyjnej na rynkach europejskich w Zurich Insurance Group.

Biały Dom podał, że dąży do osiągnięcia kompromisu z Demokratami w ciągu najbliższych 48 godzin w sprawie stymulacji dla gospodarki. Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin poczynili dalsze postępy co do pakietu stymulacyjnego dla gospodarki - podało z kolei biuro Pelosi.

Potencjalne porozumienie może jednak spotkać się ze sprzeciwem w Senacie, gdzie przywódca większości Mitch McConnell powiedział Republikanom, że ostrzegł Biały Dom, aby nie zawierał umowy ws. pomocy przed wyborami.

„Nawet jeśli obu stronom uda się dojść do porozumienia, biorąc pod uwagę napięty terminarz przed wyborami, jest mało prawdopodobne, aby umowa mogła przejść sprawnie przez Senat” - powiedział Carlos Casanova, starszy ekonomista w Union Bancaire Privee.

W ślad za rosnącymi do najwyższego poziomu od czterech miesięcy rentownościami 10-letnich amerykańskich papierów skarbowych w górę szły notowania akcji największych banków. Po 2-4 proc. zyskały m.in. Citgroup, Morgan Stanley i JPMorgan Chase.

Notowania Tesli rosły 1,5 proc. Zysk netto w trzecim kwartale wyniósł 331 mln USD, a przychody sięgnęły 8,77 mld USD. Zysk na akcję wyniósł 76 centów wobec oczekiwanych przez analityków 57 centów.

Akcje Coca-Coli szły w górę o 1,5 proc. Porównywalny zysk na akcję w trzecim kwartale wyniósł 55 centów. Oczekiwano 46 centów.

Southwest Airlines rósł 3,5 proc. Strata na akcję wyniosła w trzecim kwartale 1,99 USD wobec oczekiwanych -2,35 USD.

American Airlines zniżkowały 1,5 proc. Strata na akcję wyniosła w poprzednim kwartale 5,54 USD. Analitycy prognozowali -5,86 USD.

Akcje AT&T zwyżkowały o 5 proc. Przychody w okresie czerwiec - wrzesień wyniosły 42,3 mld USD vs konsensus rynkowy 41,59 mld USD.

Notowania Chipotle Mexican Grill szły w dół o 5,5 proc., mimo że zysk na akcję w III kw. wyniósł 3,76 USD wobec oczekiwanych 3,47 USD.

Whirlpool rósł 4 proc. - spółka podała, że jej zysk na akcję wyniósł 6,91 USD wobec prognoz na poziomie 4,20 USD.

Departament Stanu USA zaaprobował sprzedaż trzech systemów broni Tajwanowi, w tym pociski rakietowe i artylerię, na łączną sumę 1,8 mld dolarów - głosi opublikowany w środę komunikat Pentagonu. O zamiarze sprzedaży poinformowano Kongres, który musi wyrazić na nią zgodę.

Obserwatorzy podkreślają, że ewentualne kolejne dostawy amerykańskiej broni na Tajwan spotkają się niewątpliwie z gniewną reakcją Pekinu, który uważa Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję. Chińskie MSZ już zapowiedziało kroki odwetowe wobec sprzedaży broni Tajwanowi.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 787 tys. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 860 tys. wobec 842 tys. poprzednio, po korekcie z 898 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła 8,373 mln w tygodniu, który skończył się 10 października wobec oczekiwanych 9,5 mln i poprzednio 9,397 mln, po rewizji z 10,018 mln.

(PAP Biznes)

kkr/ pr/