Dow Jones miał najlepszy dzień od początku sierpnia

Kurs generatora strat odżył. Odbicie zdechłego kota? Wart kiedyś blisko 50 miliardów dolarów "start-up" WeWork, który oferuje przestrzeń biurową na wynajem, to przykład, jak przepalić miliardy dolarów gotówki, a na końcu (?) ostrzec inwestorów przed bankructwem. Mimo to we wtorek akcje tej spółki podrożały o blisko 90 proc., bez żadnych nowych pozytywnych informacji. Czy to odbicie zdechłego kota?