Dow Jones już dziesiąty dzień w górę

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą niewielkich wzrostów głównych indeksów. Dow zyskał minimalnie, ale i tak przedłużył do dziesięciu serię dni z rzędu na plusie. To dla tego indeksu najdłuższa zwyżkowa seria od sierpnia 2017 roku.

/ Shutterstock

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,01 proc. i wyniósł 35.227,69 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,03 proc. i wyniósł 4.536,34 pkt.

Nasdaq Composite stracił 0,22 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.032,81 pkt.

W skali tygodnia Dow zyskał 2,3 proc., S&P 500 wzrósł o 1 proc., a Nasdaq zanotował zwyżkę o 0,4 proc.

Wzrosty podczas piątkowej sesji to w dużej mierze efekt odbicia notowań największych spółek technologicznych po ich największej wyprzedaży od pięciu miesięcy w czwartek.

Rozczarowujące raporty Netflix i Tesla Inc. przerwały w tym tygodniu rekordową passę indeksu technologicznego Nasdaq, i wzbudziły wątpliwości co do trwałości rajdu, który był napędzany przez kilka spółek Big Tech i zainteresowanie tematem sztucznej inteligencji.

"Rynki akcji zaczęły trawić pierwszą salwę rozczarowujących raportów, co przełożyło się na nagłe przerwanie skądinąd świetnego roku dla akcji" - napisali w nocie stratedzy Mizuho International Plc, Evelyne Gomez-Liechti i Helen Rodriguez.

Oznaki odporności amerykańskiej gospodarki, w tym nieoczekiwany spadek liczby bezrobotnych w czwartek, ożywiły spekulacje, że Rezerwa Federalna może kontynuować zacieśnianie polityki pieniężnej po posiedzeniu w przyszłym tygodniu.

Według Wolfa von Rotberga, stratega akcji w Bank J. Safra Sarasin na rynku akcji wyceniany jest bardzo korzystny scenariusz, który może się nie zmaterializować.

"Aby utrzymać obecne poziomy wycen, stopy procentowe musiałyby gwałtownie spaść, a zyski musiałyby zostać osiągnięte przy stabilnym tle makroekonomicznym, co naszym zdaniem wydaje się mało prawdopodobne" - napisał von Rotberg w raporcie.

"W związku z tym nadal preferowalibyśmy instrumenty o stałym dochodzie zamiast akcji" - dodał.

Inwestorzy oczekują na wyniki posiedzenia Fedu oraz EBC w przyszłym tygodniu.

Ze spółek podczas piątkowej sesji Tesla Inc. straciła 1 proc. Dzień wcześniej producent samochodów elektrycznych zniżkował prawie 10 proc.

Netflix Inc. spadł o ponad 2 proc. dzień po najmocniejszej przecenie w tym roku, kiedy stracił na wartości ponad 8 proc.

Akcje CSX spadły o 3,7 proc., a Knight-Swift zyskał niespełna 1 proc. po opublikowaniu wyników, które rozczarowały analityków z Wall Street. Obie spółki działają w branży transportowej.

American Express zniżkował na koniec dnia ponad 3 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 76,93 USD za baryłkę, po wzroście o 1,7 proc., a sierpniowe futures na Brent rosną o 1,57 proc. do 80,89 USD/b. (PAP)

pr/ jm/