Dow Jones i S&P500 przerwały spadkową serię

Po pięciu spadkowych sesjach z rzędu średnia przemysłowa Dow Jonesa oraz indeks S&P500 zakończyły dzień na plusie. Pod kreską znalazł się za to Nasdaq, dla którego był to czwarty z rzędu dzień zakończony na minusie.

Podobnie jak poprzednie sesje na Wall Street, także i ta poniedziałkowa nie przyniosła przesadnych emocji. DJIA poszedł w górę o 0,76% i finiszował z wynikiem 34 869,63 pkt. S&P500 zyskał 0,23% i zamknął dzień na poziomie 4 468,73 pkt.

Dla obu indeksów była to pierwsza wzrostowa sesja od 2 września. Ponadto Dow Jones nieco poprawił swój kiepski ostatnio bilans, zamykając na plusie drugą z ostatnich dziesięciu sesji. Nasdaq po utracie raptem 0,07% na czerwono zakończył czwartą sesję z rzędu.

Byłoby jednak sporą przesadą upatrywać w tych ruchach jakiejś głębszej słabości giełdowego byka. Wrześniowe „spadki” były bowiem bardzo delikatne, by nie rzec – kosmetyczne. Ostatnia sesja, podczas której S&P500 stracił przynajmniej 1%, miała miejsce 18 sierpnia (-1,07%), a poprzednia 19 lipca (-1,59%). Ta sama statystyka tyczy się również Dow Jonesa.

To wymowne podsumowanie ostatnich miesięcy, podczas których trzy główne amerykańskie indeksy monotonnie szły w górę, regularnie poprawiając historyczne rekordy. Od początku roku DJIA zyskał prawie 14%, S&P500 urósł o niemal 19%, a Nasdaq o ponad 17%. Na tak rozgrzanym rynku nawet ostra korekta nie powinna budzić zdziwienia. A tymczasem Wall Street od niemal roku nie zakosztowała spadku o choćby 5% względem ostatniego szczytu.

Tymczasem na horyzoncie zaczynają majaczyć ciemne chmury, które wkrótce mogą zepsuć pogodę na Wall Street. Pierwszą jest proponowana przez administrację prezydenta Joe Bidena podwyżka stawki podatku dochodowego od korporacji (CIT) z 21% do 26,5%. Według analityków Godlman Sachs może to obniżyć przyszłoroczne zyski przypadające na indeks S&P500 o 5%.

Drugą chmurą mogą się okazać publikowane już we wtorek dane o inflacji CPI. Oficjalnie rosnące w tempie ponad 5% ceny dóbr konsumpcyjnych mogą skłonić Rezerwę Federalną do szybszego zacieśnienia ultra-luźnej polityki pieniężnej. Mogą też przełożyć się na wyprzedaż obligacji skarbowych i wzrost rynkowych stóp procentowych, co byłoby zabójcze dla mocno wyśrubowanych wycen tzw. spółek wzrostowych.

I na koniec mamy powolne wygasanie antycovidowych stymulantów. Pierwsze tego efekty powinniśmy zobaczyć już w czwartek, gdy opublikowane zostaną dane o sierpniowej sprzedaży detalicznej. Ekonomiści prognozują jej spadek o 1% mdm po zniżce o 1,1% w lipcu. Ponadto w piątek przekonamy się, czy nastroje konsumentów nadal pogardzały się we wrześniu, o czym będzie informować wskaźnik Uniwersytetu Michigan.

Krzysztof Kolany