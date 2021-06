Dow Jones Industrial zyskał najwięcej od 5 marca

fot. Lucas Jackson / / Reuters

Po złych nastrojach z zeszłego tygodnia w poniedziałek na amerykańskich rynkach akcji nie został ślad - główne indeksy zyskały na wartości, a liderem wzrostów był Dow Jones Industrial. Indeks zyskał 1,76 proc. i zanotował najlepszą sesję od 5 marca. Najdroższa od ponad dwóch lat jest ropa naftowa.

Indeks S&P 500 wzrósł na zamknięciu poniedziałkowej sesji 1,40 proc. do 4.224,79 pkt., Dow Jones Industrial zwyżkował o 1,76 proc. 33.876,97 pkt., a Nasdaq Composite poszedł w górę o 0,79 proc. do 14.141,48 pkt.

Dow Jones Industrial, po tym jak w zeszłym tygodniu spadł 3,45 proc., co było najgorszym wynikiem w tym roku, w poniedziałek zanotował największy wzrost od 5 marca.

Wśród liderów wzrostów znalazły się spółki paliwowe. Devon Energy zyskał 6,9 proc., Occidental Petroleum wzrósł 5,4 proc., Exxon Mobile poszedł w górę 3,6 proc., a Chevron 2,9 proc. Notowaniom w branży sprzyjały rosnące notowania ropy naftowej. Kurs kontraktów na gatunek WTI z dostawą w lipcu wzrosły o 2,8 proc. do 73,66 USD za baryłkę, a sierpniowe futures na Brent poszły w górę 1,9 proc. do 74,90 USD/b. Ropa naftowa notowana jest na najwyższym poziomie od ponad dwóch lat. Notowania surowca napędza odbicie w globalnej gospodarce po koronakryzysie, a poniedziałek kurs ropy podbił dodatkowo spadek kursu dolara i niepewność związana z dostawami surowca z Iranu. Bank of America przedstawił prognozę, zgodne z którą w przyszłym roku ceny gatunku Brent dojdą do 100 dolarów za baryłkę.

Po wzroście o 1,23 proc. do 262,63 dol., najdroższe w historii była akcje Microsoftu. Wartość rynkowa spółki wyniosła 1,978 bln dolarów.

Gwałtowne wahania kursów na Wall Street w ostatnich dniach związane są przede wszystkim ze zmieniającymi się ocenami inwestorów, odnośnie kształtu przyszłej polityki monetarnej.

„Nagła jastrzębia zmiana tonu Fedu w zeszłym tygodniu, z zapowiedzią dwóch podwyżek stóp procentowych w 2023 roku, zaskoczyła rynek. Jednak inspirowana nią wyprzedaż była przesadna” – powiedziała Fiona Cincotta, starszy analityk rynków finansowych w City Index.

"Zwrot Fedu w dyskusji o zaostrzeniu polityki pieniężnej był zaskakujący, ale naszym zdaniem rynki zaczęły już kilka miesięcy temu dyskontować ten nieunikniony proces. Mamy do czynienia z przetasowaniami w połowie cyklu, co pasuje do naszej narracji o bardziej niestabilnych w najbliższym czasie rynkach akcji i korekcie 10-20 proc. dla indeksów w tym roku” – napisali analitycy Morgan Stanley w raporcie.

Jednak nie wszyscy posiadacze akcji mieli w poniedziałek powody do zadowolenia. Notowania Microstrategy spadły o niemal 10 proc., a Coinbase zniżkował o 2,9 proc. Notowania firm związanych z bitcoinem zniżkowały, po zaostrzenia przez Chiny polityki wymierzonej w "kopalnie" tej waluty. Kurs Bitcoina spadł o 7,4 proc. do 32.703 USD.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkował do 17,89 pkt.

Wzrostami poniedziałkową sesję zakończyły giełdy w Europie. Indeks Euro Stoxx 50 wzrósł 0,71 proc., niemiecki DAX zwyżkował 1,00 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 0,51 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskał 0,64 proc. (PAP Biznes)

kkr/ osz/ mfm/ tj/