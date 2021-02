Dotychczas w Polsce zaszczepiono ponad 1,65 mln osób

Wiceminister o pozwach firm: Trudna sytuacja, to nie skutek decyzji państwa, lecz pandemii

Każdy ma prawo iść do sądu, ale Skarb Państwa nie będzie pozbawiony ważkich argumentów, np. że trudna sytuacja, w której się znaleźliśmy, to nie skutek decyzji państwa, lecz pandemii - mówi PAP wiceszef MPRiT Marek Niedużak, odnosząc się do pozwów przedsiębiorców ws. odszkodowań za lockdown.