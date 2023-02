Tu znajdziesz pieniądze dla swojej firmy. Wystartowały pierwsze nabory wniosków na dotacje z funduszy europejskich

Wystartowały pierwsze nabory wniosków o dotacje z funduszy europejskich. Wsparcie można otrzymać na rozwój nowego biznesu, produktów oraz usług. Dodatkowo środki pieniężne dostępne są również na wsparcie cyfrowej transformacji oraz przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie emisyjności. To tylko część oferty, z której mogą skorzystać firmy w najbliższych latach. Sprawdź, na jakie inwestycje można starać się o pieniądze z Unii Europejskiej.

Fundusze europejskie oferowane do 2027 roku są kontynuacją działań, które przyniosły efekty w poprzednich edycjach programów. W najnowszej wersji zawarte są również nowości, które wychodzą naprzeciw potrzebom polskiej gospodarki oraz wpasowują się w politykę Unii Europejskiej.

Ogłoszone zostały nabory wniosków do programów umożliwiające otrzymanie finansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Firmy mogą otrzymać wsparcie w ramach ścieżki SMART, która przewiduje możliwość połączenia różnych modułów w jednym projekcie. Daje to możliwość uwzględnienia działań związanych z rozwojem innowacji, tj. pracami B+R, wdrożeniem, eksportem, rozwiązaniami ekologicznymi, cyfryzacją czy szkoleniami, a także inwestycjami w rozwój centrów badawczo-rozwojowych.

Nowa oferta funduszy europejskich

W nowej ofercie funduszy europejskich przeważają dotacje na innowacje oparte na wynikach prac badawczo-rozwojowych. W tym obszarze firmy będą mogły liczyć na najwyższe dofinansowanie w ramach kompleksowych projektów SMART oraz programów regionalnych. Jest to szansa na dotację dla przedsiębiorstw, które chcą zdobyć środki na finansowanie swoich projektów i rozwijać swoją działalność w oparciu o innowacyjne rozwiązania.

Właściciele firm, którzy są zainteresowani dotacjami na szeroko pojmowany rozwój działalności, szczególną uwagę powinni zwrócić na dwa programy:

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), ⁣

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to oferta dotacji, programów grantowych oraz usług dla firm na każdym etapie w procesie wdrażania innowacji. Z tej puli środków mogą skorzystać przedsiębiorstwa z całej Polski. Natomiast Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przeznaczone są dla firm posiadających siedzibę jednym z pięciu regionów wschodnich. Należy do nich województwo mazowieckie (bez Warszawy), lubelskie, podlaskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie.

Programy Regionalne

Każde województwo w swoich planach wykorzystania funduszy europejskich na kolejne lata zarezerwowało pokaźną kwotę dla firm działających na terenie danego regionu. Oferta Programów Regionalnych dostosowana będzie do potrzeb danego województwa, jednak co do zasady w programach regionalnych oferta koncentruje się na: działaniach B+R w firmach, wdrożeniach prac B+R oraz rozwój infrastruktury B+R w firmach. Przewidziany jest również towarzyszący komponent szkoleniowy do uwzględnienia w tego typu projektach.

W większości regionów oferta będzie uzupełniona o wsparcie na zakup usług doradczych od jednostek B+R w znanej formule „Bonów na innowacje”. To wsparcie dla tych, którzy potrzebują pomocy ekspertów w opracowaniu technologii i nowych rozwiązań. FENG to oferta na kompleksowe projekty łączące całą ścieżkę opracowania innowacji w jednym projekcie i jednym wniosku. Natomiast w ramach Programów Regionalnych będzie można starać się o oddzielnie wsparcie na poszczególnych etapach projektu. Warto również podkreślić, że o ile w FENG „rządzą” KIS, to w Programach Regionalnych mamy RIS, tj. Regionalne Inteligentne Specjalizacje, które wyznaczają kierunek dla dofinansowanych projektów. Oferta regionalna to również programy rozwojowe dla start-upów z możliwością grantu na wdrożenie. To również wsparcie na rozwój eksportu MŚP.

Wsparcie dla innowacyjnych projektów

Fundusze europejskie oferują wiele opcji wsparcia dla innowacyjnych projektów w firmach. W przypadku FENG dostępne są dotacje w ramach ścieżki SMART oraz kredyt technologiczny. Z kolei w FEPW celem jest innowacja poprzez nowoczesne wzornictwo, co ma ułatwić wdrożenie nowych produktów i usług. Firmy, które skorzystają z pieniędzy dostępnych w programach Komisji Europejskiej, będą mogły otrzymać dotacje na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz obsługą całego procesu ubiegania się o wsparcie KE.

Ciekawym rozwiązaniem dla firm, które dopiero zaczynają swoją innowacyjną przygodę, jest program grantowy „INNOSTART”. Finansowanie połączone jest z doradztwem. Daje to szansę na zdobycie wiedzy i doświadczenia, zanim firma przystąpi do aplikowania o większe środki, np. w ramach ścieżki SMART. Program skierowany jest dla firm, które wzięły udział w Innovation Coach. Warto też zwrócić uwagę na dotacje warunkowe, które stanowią nową formę wsparcia w ramach nowej oferty funduszy europejskich.

W przypadku finansowania projektów w ramach programów KE warto pamiętać, że firmy, których projekty zostały pozytywnie ocenione w programie Horyzont, ale nie otrzymały dofinansowania ze względu na ograniczenia budżetowe, mogą starać się o wsparcie w FENG w ramach konkursu „Seal of Execellence”. Dostępne są także programy regionalne, gdzie można otrzymać dofinansowanie na poszczególne etapy rozwoju innowacji, takie jak badania i rozwój czy wdrożenie.

Dla osób, które są zainteresowane konkretnymi dotacjami, przygotowaliśmy artykuł pt. „Na wzornictwo, ekologię i IT. Obok tych środków z UE firmy nie mogą przejść obojętnie”. Omawiamy w nim 5 wybranych konkursów, które warto wziąć pod uwagę przy planowaniu innowacyjnych projektów w swojej firmie.

Ekologia jest w cenie

Nowa oferta funduszy europejskich mocno stawia na ekologię, obniżenie emisyjności biznesu oraz ekologiczne innowacje. Wynika to w dużej mierze z naszych zobowiązań i wyzwań związanych z Europejskim Zielonym Ładem. W ramach tej oferty dostępny jest kredyt ekologiczny, który działa w swojej konstrukcji finansowej na takich samych zasadach jak kredyt technologiczny, ale oferuje wsparcie finansowe dla inwestycji związanych z efektywnością energetyczną, redukcją emisji oraz wymianą źródeł energii.

Warto zauważyć, że małe i średnie firmy również będą miały dostęp do tego wsparcia. Nowością jest również duży nacisk na Gospodarkę Obiegu Zamkniętego (GOZ), którą wprowadzono zarówno w programie FEPW, jak i FENG.

W ścieżce SMART firmy mają do wyboru moduł poświęcony ekologii, który umożliwia wdrażanie przyjaznych środowisku rozwiązań, w tym również związanych z GOZ. Co więcej, w ścieżce SMART ekoinnowacje będą premiowane większą liczbą punktów. W FEPW dostępny jest konkurs dla firm, które chcą wdrażać nowe rozwiązania związane z gospodarowaniem surowcami i odpadami – konkurs Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) w MŚP. Wsparcie będzie dwuetapowe, obejmujące doradztwo i wdrożenie zaleceń doradztwa.

Na wsparcie będą mogły liczyć również firmy innowacyjne, które będą chciały rozwinąć swój eksport. Warto wspomnieć, że aktualna pozostanie oferta Polskie Mosty Technologiczne w FENG. Dodatkowo planowany jest także konkurs na wsparcie udziału w wydarzeniach targowych i konferencyjnych.

Pieniądze na wsparcie na automatyzację i cyfryzację

Mówiąc o najnowszej ofercie funduszy europejskich, nie sposób nie wspomnieć o cyfryzacji i automatyzacji. Również na rozwój w tym kierunku będzie położony nacisk. W ścieżce SMART jest specjalnie wydzielony moduł dla tego obszaru. Za innowację cyfrową przedsiębiorstwa mogą otrzymać więcej punktów przy składaniu wniosków. W FEPW jest również ciekawy konkurs poświęcony przedsięwzięciom związanym z inwestycjami w robotyzację, automatyzację w MŚP.

Najwięcej pieniędzy dla MŚP

W nowej ofercie funduszy europejskich przeważa wsparcie dla sektora MŚP. Duże firmy mają jednak możliwość starania się o wsparcie w ramach Ścieżki SMART oraz projektów typu IPCEI (tj. important projects of common European interest). Są to projekty, które mają wyraźnie innowacyjny charakter w świetle najnowszych osiągnięć w sektorze, które obejmują fazę badań i rozwoju oraz pierwszego wdrożenia przemysłowego, wpisując się w łańcuch wartości dla danej technologii. Mogą również obejmować rozbudowę instalacji pilotażowych lub opracowanie całkowicie nowej aparatury i urządzeń w ramach etapu następującego po etapie linii pilotażowej (w tym fazę testów). Ten rodzaj wsparcia nie jest dostępny dla projektów, które obejmują produkcję masową lub działalność komercyjną.

W nowej ofercie wsparcia z funduszy europejskich są wyszczególnione nowe typy firm, tj. small-caps i mid-caps. To podmioty, które nie są MŚP i będą miały możliwość, obok MŚP, starania się o kredyt ekologiczny.