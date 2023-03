Dotacja warunkowa, czyli co? Wszystko, o czym musisz wiedzieć

Koniec nudnej nauki. Pracownie PAKT wkraczają do szkół Tworzenie i programowanie robotów, praktyczne wykorzystanie nowych technologii do rozwiązywania problemów oraz zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenie – to nie pieśni przyszłości. W Polsce powstały już pierwsze, pilotażowe Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii (PAKT). Projekt to szansa dla dzieci i młodzieży na zdobycie oraz rozszerzenie posiadanych już kompetencji cyfrowych.