Dosyć z paranoicznymi opiniami na temat szczepionek

Bez hospitalizowanych osób niezaszczepionych całe Włochy mogłyby być białą strefą bez restrykcji. Dosyć już z "paranoicznymi" opiniami na temat szczepionek – powiedział immunolog Sergio Abrignani. Z winy antyszczepionkowców większość Włochów zmuszono do życia w obostrzeniach - dodał.

W wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera" w poniedziałek ekspert z komitetu doradców rządu podkreślił: "Wirus nie zostawia nam czasu na to, by przekonać niezaszczepionych - szerzy się bardzo szybko". Tak podsumował kilka poprzednich dni, gdy we Włoszech padły rekordy dobowej liczby zakażeń od początku pandemii. Najwięcej stwierdzono ich w sobotę; ponad 54 tysiące.

Odnosząc się do sytuacji w szpitalach profesor Abrignani zauważył, że obecnie ponad 80 proc. łóżek zajętych jest przez osoby niezaszczepione.

"Mniejszość zapełnia oddziały reanimacji i wpływa na życie 92 proc. osób, które spełniły obowiązek" - stwierdził rozmówca gazety.

Jak zaznaczył następnie, jeśli w regionach zostaną zwiększone restrykcje, "odpowiedzialność za to w dużej części będą ponosić ci, którzy nie chcieli uodpornić się przeciwko COVID-19".

Immunolog oświadczył: "Mogę zrozumieć tych, którzy mają wątpliwości" co do szczepionki. "Ale - jak dodał - nie usprawiedliwię tego, kto w tak krytycznej sytuacji w kraju, po dwóch latach pandemii podsyca paranoiczne teorie, kto mówi, że szczepionka zmienia DNA czy powoduje bezpłodność lub bredzi o światowym spisku koncernów farmaceutycznych, by kontrolować ludzi i twierdzi, że trumny w Bergamo były puste".

"Czy dopuszczalne jest to, by 9 z 10 Włochów musiało płacić za zachowanie nielicznych?" - zapytał naukowiec, przywołując odsetek osób zaszczepionych, jeden z najwyższych w Europie.

Przed Świętami rząd Włoch wprowadził nowe restrykcje przywracając obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz. Zamknięte zostały dyskoteki i zabronione do końca stycznia wszelkie masowe imprezy, w tym zabawy sylwestrowe na placach.

W środkach transportu oraz w kinach, teatrach, salach koncertowych, na imprezach sportowych wszyscy muszą mieć maseczki typu FFP2.

Wprowadzony też został zakaz jedzenia i picia w kinach, teatrach i w obiektach sportowych.

Wywiad ukazał się w pierwszą rocznicę rozpoczęcia szczepień w krajach Unii Europejskiej.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)

