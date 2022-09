Doświadczony menadżer jest dziś na wagę złota

fot. Sergey Tinyakov / / Shutterstock

Awansowałeś – świetnie, utrzymałeś stanowisko – jeszcze lepiej. Chyba że robisz coś, co cię przerasta.

Nowa rola, nowe wyzwanie – jak je zdobyć i jak im podołać? Co musisz wiedzieć i umieć oraz czym się powinieneś wyróżniać, by headhunterzy wyłonili cię z tłumu podobnych do siebie korpoludów? I co chyba najważniejsze: jak nie utonąć po awansie?

Goście:

1'11" Piotr Mazurkiewicz o rekrutacji CEO

13'52" Piotr Grzegorski o cyfrowym liderze

25'09" Krzysztof Tarka o awansie jako pułapce

Mirosław Konkel