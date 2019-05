"Czysta" ropa do Polski popłynie do połowy czerwca?

Transneft uzgodnił z Białorusią plan rozwiązania kwestii dostaw zanieczyszczonej ropy naftowej - jeżeli plan zacznie być wdrażamy 24 maja to "czysta" ropa może pojawić się w Polsce 9-10 czerwca - poinformował Siergiej Andronow, wiceprezes Transneftu, cytowany przez Tass i Ria-Novosti.

"Przedstawiliśmy techniczny plan, który jest uzgodniony ze stroną białoruską. Jeśli zaczniemy go wdrażać 24 maja, to 9-10 czerwca czysta ropa wpłynie do Polski. Kolegom z Polski ten plan się spodobał, ale potrzebują jeszcze czasu, żeby go rozpatrzyć" - powiedział Andronow.

W czwartek w Warszawie odbyły się rozmowy pomiędzy przedstawicielami polskich i niemieckich rafinerii, operatów sieci i stroną rosyjską w sprawie rozwiązania kwestii zanieczyszczonej ropy naftowej, która płynęła rurociągiem "Przyjaźń" z Rosji do Polski.

Od około miesiąca, decyzją PERN, dostawy ropy zostały wstrzymane.

Z nieoficjalnych informacji PAP Biznes wynika, że w rozmowach uczestniczyli przedstawiciele PERN, Grupy Lotos, PKN Orlen, a także przedstawiciele rosyjskich firm naftowych.

pr/ kuc/