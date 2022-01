Przytul kota i jedz owsiankę. To rady dostawców energii na drożyznę

fot. Portrait of young woman holding cute siberian cat with green eyes. Female hugging her cute long hair kitty. Background, copy space, close up. Adorable domestic pet concept. / / Shutterstock

Stwierdzenie "Nie mogę, kot na mnie leży" nabiera tej zimy innego znaczenia. Brytyjski dostawca energii radzi, by przytulać zwierzęta domowe, a dzięki temu ich właściciele otrzymają mniejsze rachunki za energię. Nie jest to jedyna złota rada - zebrano ich aż 10.

Przytulanie się do najbliższych lub zwierząt domowych, dodawanie do herbaty imbiru, ale unikanie w potrawach chilli, "bo powoduje pocenie się", rezygnacja z napoi alkoholowych, jedzenie "pożywnej miski owsianki", sprzątanie domu, założenie swetra, zostawienie otwartego piekarnika po pieczeniu (jednak tu trzeba uważać na pozostałych członków rodziny), urządzenie konkursu hula-hop z dziećmi czy robienie pajacyków w ramach gimnastyki - takie zalecenie wystosował do swoich klientów dostawca SSS Energy Services, brytyjska firma zajmująca się sprzedażą detaliczną energii elektrycznej i gazu, która w 2020 roku została przejęta przez Ovo, trzeciego pod względem wielkości dostawcę energii na Wyspach. Do maila ze szczegółowymi instrukcjami co zrobić, by nie odkręcać kurka przy grzejnikach, dotarł "Financial Times".

Powyższe wskazówki zostały określone jako "obraźliwe" przez brytyjskich parlamentarzystów, niezależnie od reprezentowanej opcji politycznej. - Mówienie, żebyś założył sweter, gdy nie stać się na ogrzewanie na takim poziomie, na jakim byś chciał, jest po prostu ciosem poniżej pasa - informował Darren Jones, poseł Partii Pracy. Wtórował mu Cliver Lewis, inny poseł, który określił wytyczne jako "klaunowskie". - To śmieszne i obraźliwe, ale z powodu braku strategii energetycznej tego rządu prawię się tego spodziewasz - dodaje. Jego zdaniem komentarze zostaną przeczytane przez osoby, które będą musiały wybierać między jedzeniem a ogrzewaniem. - Jeśli taki jest stan kraju, w którym się znajdujemy, to uważam to za dość przygnębiające - kwituje.

Znacznie bardziej wyważone wypowiedzi dobiegły z drugiej strony sceny politycznej. Theresa Villers, była minister konserwatywnego gabinetu, powiedziała, że rady same w sobie zapewne płynęły z dobroci serca, ale nie dziwię się, że określono je jako bezduszne - wyjaśnia. - Nie można mówić osobom, które są zaniepokojone rosnącymi rachunkami, by się gimnastykowały, to będzie im cieplej - dodaje.

Jeden z przedstawicieli rządu określił radę dotyczącą jedzenia owsianki i unikania alkoholu jako "dickensowski koszmar".

Dostawca Ovo przeprosiło za e-maila i wycofało wpis ze swojego bloga, który ma przerobić tak, by był bardziej przydatny dla klientów. Poinformowało także BBC, że "zdajemy sobie sprawę, jak trudna będzie sytuacja dla wielu naszych klientów w tym roku. Ciężko pracujemy, by znaleźć sensowne rozwiązania. [...] Jesteśmy zawstydzeni i szczerze przepraszamy".

Mieszkańcy Wysp, podobnie jak obywatele innych krajów, stoją w obliczu kryzysu wynikającego z galopujących cen energii. Zgodnie z prognozami już w kwietniu 2022 roku rachunki wzrosną o ponad 50 proc. (co przekłada się na około 700 funtów) do poziomu 2 tys. funtów rocznie na gospodarstwo domowe. Organizacje charytatywne ostrzegają, że wzrost cen energii pogrąży kolejne rodziny w ubóstwie energetycznym, zwiększając nadciągający kryzys kosztów utrzymania.

W poniedziałek ze względu na fakt, że znaczna część mieszkań i domów w Wielkiej Brytanii nie jest odpowiednio przygotowana do mrozów, Grupa ds. Infrastruktury Efektywności Energetycznej wezwała rząd do nadania priorytetu oszczędzaniu energii poprzez modernizację domu. Ich zdaniem lepsza izolacja pozwoli oszczędzić statystycznej rodzinie ponad 500 funtów na rachunkach.

Inne niecodzienne rady dostawców energii: 1. Odsłaniaj zasłony w słoneczny dzień. Podniesiesz tym temperaturę w domu. 2. Przesuń kanapę dalej od źródła ciepła. Dzięki temu będzie ono mogło swobodnie rozejść się po pomieszczeniu. 3. Odradza się suszenie ubrań na kaloryferach. 4. Zainstaluj izolację na dachu (około 25 proc. ciepła "ucieka" właśnie górą). 25 cm warstwa izolacji pozwoli oszczędzić około 160 funtów rocznie. 5. Jeśli możesz sam sterować swoim ogrzewaniem, nastaw odpowiednią temperaturę dopiero 30 minut przed wstaniem. Nie wyłączaj go jednak zupełnie, a jedynie obniż temperaturę, gdy nikogo nie ma w domu. 6. Obniżenie temperatury o 1 stopień pozwala zaoszczędzić nawet do 10 proc. na rachunkach energii. Zdaniem Brytyjskiej Organizacji Zdrowia odpowiednia temperatura w salonie to około 18 stopni. 7. Zabezpieczenie okien i drzwi pozwala zaoszczędzić około 25 funtów rocznie. 8. Wymień bojler/kocioł na nowszy. Jeśli jest on starszy niż 10 lat, możliwe, że w domu traci się nawet 350 funtów rocznie.

