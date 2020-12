Dostałeś SMS o "wytypowaniu do kwarantanny"? Uważaj, możesz stracić pieniądze

fot. Barynina_Anna / Shutterstock

Oszuści wysyłają SMS-y z informacją o "wytypowaniu do kwarantanny domowej". Zamieszczony w wiadomości link prowadzi do aplikacji, która umożliwia przestępcom kradzież pieniędzy z konta bankowego.

"Zostales wytypowany do kwarantanny domowej. Pobierz aplikacje aby sprawdzic nastepna wizyte policji https://kwarantanna-domowa.com/" - czytamy w fałszywej wiadomości SMS wysyłanej przez cyberprzestępców (zachowana została pisownia oryginalna - przyp. red.). Oszuści zachęcają do instalacji aplikacji mobilnej umożliwiającej kradzież pieniędzy, ostrzega portal Niebezpiecznik.

Fałszywa aplikacja "Kwarantanna domowa"

Internetowi przestępcy kontaktują się ze swoją potencjalną ofiarą przez SMS. Zamieszczają w wiadomości link, który prowadzi do strony łudząco przypominającej prawdziwy sklep Google Play (w przypadków osób korzystający ze smartfonów z systemem Android). Na stronie zamieszczona jest aplikacja "Kwarantanna domowa", do której instalacji zachęcają oszuści.

🚨 Uważajcie na fałszywe SMS-y o skierowaniu na Kwarantannę Domową.



Jeśli zainstalujecie aplikację "Kwarantanna Domowa" wskazaną w tej wiadomości, przestępcy okradną Wam konto w banku! https://t.co/45cpM3Ki4F



⚠️ Ostrzeżcie znajomych! Pls RT! pic.twitter.com/Tau3vlZocC — Niebezpiecznik (@niebezpiecznik) December 22, 2020

W rzeczywistości pod fałszywą aplikacją "Kwarantanna domowa" ukryty jest program, który po zainstalowaniu na danym urządzeniu umożliwia cyberprzedstępcom kradzież pieniędzy z rachunków bankowych.

"Domena została zablokowana"

– Informujemy, że fałszywa domena podszywająca się pod #KwarantannaDomowa została zablokowana o godz. 9:49. Zachęcamy do zgłaszania podobnych incydentów do CERT Polska – czytamy w komunikacie przedstawicieli KPRM odpowiedzialnych za cyfryzację w Polsce (poprzednio był to profil Ministerstwa Cyfryzacji).

