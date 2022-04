Doradca prezesa NBP: Za ponad 3/4 inflacji odpowiadają obecnie czynniki zewnętrzne

fot. Kamil Zajaczkowski / / Shutterstock

Za ponad trzy czwarte inflacji odpowiadają obecnie czynniki zewnętrzne, geopolityka - powiedziała w trakcie panelu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach doradczyni prezesa NBP Elżbieta Chojna-Duch.

"Inflacja to wyzwanie numer jeden dla gospodarki, nie tylko Polski, ale i całego zachodniego świata. Patrząc na to, co się dzieje dziś, to przede wszystkim są to czynniki zewnętrzne, geopolityczne. Większość analityków mówi, że to mniej więcej trzy czwarte przyczyn. Oczywiście nakładają się na to wcześniejsze decyzje dotyczące chociażby cen administracyjnych, one mają mniejszy zakres. Moim zdaniem obecnie jest to praktycznie już nie 3/4, a więcej; to głównie ceny ropy i gazu pompowane przez Rosję" - powiedziała Chojna-Duch.

"W tej chwili drugim czynnikiem ryzyka jest zapowiadana jastrzębia polityka monetarna w USA, ma ona wpływ na osłabiającego się złotego" - dodała.

Nie mamy do czynienia ze spiralą płacowo-cenową, ona jest mitem - powiedziała w trakcie panelu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach doradczyni prezesa NBP Elżbieta Chojna-Duch.

"Spirala płacowo-cenowa jest, moim zdaniem, pewnym mitem. Płace z trudem rosną, podążają za cenami. W 2021 r. sektor przedsiębiorstw niefinansowych odnotował rekordowo wysokie poziomy rentowności i rekordowo niskie poziomy wskaźników kosztów. Podejrzewam, że to samo odnosi się teraz do banków. Banki mają bardzo dobrą sytuację w związku z podniesieniem stóp procentowych, a więc z tymi stopami też uważajmy" - powiedziała Chojna-Duch.

