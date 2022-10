Doradca Trumpa, Steve Bannon, skazany na cztery miesiące więzienia

fot. JONATHAN ERNST / / Reuters

Były główny strateg Białego Domu i szef kampanii Donalda Trumpa, Steve Bannon, został w piątek skazany na cztery miesiące więzienia i 6,5 tys. dolarów kary za uchylanie się od zeznań przed komisją śledczą Kongresu ds. wydarzeń z 6 stycznia 2021 r.

Ława przysięgłych w sądzie federalnym w Waszyngtonie w lipcu uznała Bannona za winnego dwóch zarzutów: odmowy stawienia się przed komisją Kongresu i odmowy złożenia dokumentów.

W piątek sąd w Waszyngtonie ogłosił wyrok; pozwolił jednak Bannonowi pozostać na wolności w oczekiwaniu na apelację. Były doradca Trumpa jeszcze przed wyrokiem sugerował, że się od niego odwoła.

Bannon został skazany, bo zignorował wezwanie Kongresu pod rygorem odpowiedzialności karnej do złożenia zeznań przed komisją śledczą Izby Reprezentantów, badającą okoliczności szturmu na Kapitol 6 stycznia 2021 r. Bannon początkowo twierdził, że nie może zeznawać, bo poprosił go o to Trump. Powołał się przy tym na tzw. przywilej egzekutywy, zwyczaj prawny pozwalający prezydentom chronić treść wewnętrznych rozmów. Sąd zwrócił jednak uwagę, że od czasu zwolnienia go z funkcji w Białym domu Bannon jest osobą prywatną.

Bannon jest uważany za jedną z kluczowych osób zaangażowanych w protesty, które skończyły się szturmem na Kapitol. Na dzień przed zamieszkami zapowiadał podczas swojego podcastu, że 6 stycznia "rozpęta się piekło", i sugerował, że dojdzie do "rewolucji". 5 stycznia Bannon spotkał się też w hotelu Willard w Waszyngtonie z republikańskimi kongresmenami.

Associated Press przypomina, że Bannon jest oskarżony w jeszcze jednej sprawie: w sierpniu 2022 roku został aresztowany i oskarżony o defraudacje i wyłudzenia, które miały związek z kampanią zbierania funduszy na budowę muru na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku pod hasłem "Budujemy Mur".

