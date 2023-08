Dopłaty do wymiany ogrzewania. Tauron przeznaczy na to ogromne środki

Prawie 2,5 mln zł przeznacza Grupa Tauron na dopłaty dla gospodarstw domowych z południa Polski, które decydują się wymienić ogrzewanie na bardziej efektywne. W tym roku dofinansowywane są pompy ciepła, a wielkość dofinansowania wzrosła do 4,4 tys. zł - wynika z informacji Taurona.

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Prowadzony przez Tauron program dotacji do wymiany ogrzewania w domach jednorodzinnych umożliwia otrzymanie do 4400 zł bezzwrotnego dofinansowania - może to być nawet 100 proc. wartości inwestycji w domowe ogrzewanie o wyższej klasie efektywności energetycznej. Uczestnictwo w programie można łączyć z innymi formami wsparcia, np. dotacjami z rządowego programu "Czyste powietrze".

Jak poinformował w środę Tauron, dotąd uczestnicy programu otrzymali łącznie ponad 1,6 mln zł dotacji, a do końca roku kwota wsparcia powinna wzrosnąć o kolejne ok. 900 tys. zł.

"Szacujemy, że do końca roku pula środków, jakie otrzymają uczestnicy programu +Ogrzej się z Tauronem+, sięgnie blisko 2,5 mln złotych" - powiedział prezes Grupy Tauron Paweł Szczeszek, cytowany w komunikacie spółki.

Bezzwrotne dotacje przyznawane są w tym roku na pompę ciepła. Jak pokazała ubiegłoroczna edycja programu, to właśnie dofinansowanie do tego urządzenia cieszyło się największym powodzeniem.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Przedstawiciele spółki wskazali, iż pompy ciepła, których sprawność może sięgać nawet kilkuset procent, są najbardziej ekologicznym zastępstwem dla "kopciuchów". Wynika to ze stosunku energii dostarczonej przez pompę w postaci ciepła do energii wykorzystanej na pracę pompy w postaci prądu. Z danych wynika, że montaż pompy ciepła może aż trzykrotnie zwiększyć efektywność domowego ogrzewania.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych z województw, w których działa Tauron: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego, a także na obszarze obsługiwanym przez partnera technicznego realizującego zlecenie instalacji.

W odróżnieniu od klasycznych kotłów na paliwa kopalne i biopaliwa, pompa ciepła oddaje kilka razy więcej energii w postaci ciepła, niż pobrała prądu. Może mieć sprawność np. 400 proc., co oznacza, że z 1 kW prądu powstają 4 kW ciepła (współczynnik COP 4). Jest to możliwe, gdyż energia elektryczna nie zamienia się bezpośrednio w ciepło, lecz jest używana do odbierania bezpłatnego ciepła z otoczenia – z powietrza, gruntu, wody.

Według ekspertów spółki warto wykorzystać synergię pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Prąd ze słońca pozwala maksymalnie obniżyć koszty eksploatacji systemu grzewczego. Najwyższe oszczędności uzyskuje się w przypadku instalacji hybrydowej, czyli połączonej z siecią, lecz wyposażonej w magazyn energii; instalacja on-gridowa również przyniesie wymierne korzyści. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w nowym poradniku dostępnym na stronie internetowej Taurona.

Bezzwrotne dofinansowanie do wymiany ogrzewania w programie "Ogrzej się z Tauronem" jest realizowane w ramach Ustawy o efektywności energetycznej oraz strategii spółki Tauron Sprzedaż w zakresie poprawy efektywności energetycznej poprzez przyspieszanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła.(PAP)

mab/ mk/