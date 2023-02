Setki tysięcy złotych na dopłaty do ogrzewania i ocieplenia domu. Sprawdź, z jakich dotacji możesz skorzystać

Nawet 136,2 tys. zł na wymianę źródła ciepła, wstawienie nowych okien oraz instalację paneli słonecznych - tak kształtuje się najwyższa dopłata wśród rządowych programów wspierających ekologiczną transformację budynków mieszkalnych w Polsce. Przeanalizowaliśmy, skąd i w jakiej kwocie można otrzymać dofinansowanie na ocieplenie i ogrzanie domu.

fot. Bilanol / / Shutterstock

Aktualnie działające programy rządowe oferujące dotacje na podniesienie efektywności energetycznej budynku to: „Czyste powietrze”, „Mój prąd”, „Moje ciepło”, „Ciepłe mieszkanie”, „Stop smog” i lokalne projekty dopłat. Dodatkowo właściciele nieruchomości mogą skorzystać z dofinansowania od PGNiG, ulgi termomodernizacyjnej. Dodatkowo niektóre gospodarstwa domowe mogą skorzystać z dopłaty do gazu ziemnego oraz zamrożenia cen prądu i gazu.

„Czyste powietrze” – dopłata do ocieplenia domu

Obecnie najwyższe dofinansowanie na podwyższenie energetycznej efektywności nieruchomości można otrzymać w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”. Łączna maksymalna kwota dotacji na jednego beneficjenta wynosi 136,2 tys. zł i uzależniona jest od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Z najwyższej dopłaty skorzystają beneficjenci, których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1090 zł w rodzinie wieloosobowej lub 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dofinansowanie w programie „Czyste powietrze” Poziom dofinansowania Dochód na osobę Maksymalna kwota dotacji Podstawowy do 135 000 zł rocznie 66 000 zł Podwyższony 1894 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym 99 000 zł 2651 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym Najwyższy 1090 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym 135 000 zł 1526 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Od 3 stycznia 2023 r. beneficjenci programu „Czyste powietrze” mają obowiązek wykonania audytu energetycznego nieruchomości. Powinność dotyczy osób, które zdecydują się na wymianę źródeł ciepła w wersji z zakupem i montażem paneli słonecznych - komplesową termomodernizację z PV.

„Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części PPCP” - podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



W praktyce oznacza to, że wymienione kwoty dofinansowania w tabeli będą powiększone o dodatkowe 1200 zł na przeprowadzenie audytu. Dotyczy to wyłącznie dotacji na kompleksową termomodernizację z fotowoltaiką.

Dofinansowanie obejmuje również koszty związane z wymianą okien, drzwi oraz wentylację. Szczegóły związane z korzystaniem z programu „Czyste powietrze” omówione zostały w artykule pt. „Gigantyczna podwyżka w programie „Czyste powietrze”. Nawet 136 tys. zł dotacji”.

„Moje ciepło” – dotacja do pomp ciepła

Kolejna dotacja, o której warto wspomnieć, to program „Moje ciepło”. Dofinansowanie wypłacane jest na zakup lub montaż pomp ciepła. Beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Maksymalna dopłata jaką można otrzymać wynosi 21 tys. zł. Kwota jest uzależniona od rodzaju pompy ciepła, na którą beneficjent składa wniosek i wynosi odpowiedni:

do 7 tys. zł w przypadku pompy powietrznej,

do 21 tys. zł w przypadku pompy gruntowej.

Wskazana suma dofinansowania nie może stanowić więcej niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych. Poza jednym wyjątkiem - są nim osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, dla których limit został zwiększony do 45 proc. kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków w rządowym programie „Moje ciepło” trwa w trybie ciągłym od 29 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

„Mój prąd” – pieniądze na termomodernizację

Poza ociepleniem domu, wymianą okien lub drzwi dodatkowe pieniądze można otrzymać na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Oprócz „Czystego powietrza” taką opcję oferuje program „Mój prąd”. Od połowy grudnia 2022 r. beneficjenci składający wnioski wyłącznie o dofinansowanie mikroinstalacji PV mogą otrzymać nie więcej niż 6 tys. zł. Na większą pulę środków pieniężnych mogą liczyć osoby składające wniosek o dofinansowanie mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie. Jest to odpowiednio połowa kosztów, nie większa niż:

3 tys. zł do systemy EMS/HEMS,

do systemy EMS/HEMS, 5 tys. zł do magazynów ciepła,

do magazynów ciepła, 7 tys. zł do mikroinstalacji PV,

do mikroinstalacji PV, 16 tys. zł do magazynu energii.

Warunkiem otrzymania dotacji w programie "Mój prąd" jest rozliczenie się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing lub w systemie opustów tzw. net-metering, przez wnioskodawców, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing.

Łączna kwota dotacji w programie "Mój prąd" to 31 tys. zł dla wnioskodawców, którzy realizują na przedsięwzięcie składające się z kilku komponentów. O szczegółach programu pisaliśmy w artykule pt. "Blisko 31 tys. zł na domową fotowoltaikę w programie Mój prąd".

Wnioski o dofianansowanie w ramach programu „Mój prąd” można składać w terminie do 31 marca 2023 r.

Dofinansowanie do kotła kondensacyjnego i pomp ciepła od PGNiG

Innym przykładem dofinansowania do wymiany urządzeń służących do celów grzewczych lub przygotowywania ciepłej wody użytkowej jest dotacja od PGNiG. Wysokość dopłaty zależy od rodzaju urządzenia - na pompę ciepła można otrzymać maksymalnie do 4138,88 zł, z kolei na kocioł kondensacyjny do 1185,98 zł. Kwota uzależniona jest także od roku budowy budynku.

Dopłaty do kotła gazowego i pompy ciepła w PGNiG Czas budowy domu Dopłata do kotła kondensacyjnego Dopłata do pompy ciepła przed 1971 1 185,98 zł 4 138,88 zł 1971–1978 1 103,57 zł 3 847,41 zł 1979–1988 958,84 zł 3 346,88 zł 1989–2002 890,49 zł 3 107,68 zł 2003–2007 701,54 zł 2 448,35 zł 2008–2011 568,87 zł 1 988,03 zł po 2011 roku 528,67 zł 1 845,31 zł Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Dotacja z PGNiG dostępna jest dla klientów indywidualnych mieszkających w budynkach jednorodzinnych, którzy kupują paliwo lub energię wyłącznie na własny użytek. Program dofinansowań do wymiany starego pieca lub kotła trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. lub wyczerpania puli dofinansowań.

Ulga termomodernizacyjna do odliczenia w PIT

Mówiąc o możliwościach otrzymania dodatkowych środków pieniężnych na poprawienie efektywności energetycznej budynku, nie sposób nie wspomnieć o uldze termomodernizacyjnej. Preferencja podatkowa umożliwia odliczenie wydatków na ocieplenie domu od podatku dochodowego w rocznym rozliczeniu PIT.

Ulga termomodernizacyjna dostępna jest dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych (według stawki 18 i 32 proc.), formuły liniowej (stawka 19 proc.) oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od podatku odliczyć można maksymalnie do 53 tys. zł wydanych m.in. na ocieplenie domu, montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup pompy ciepła oraz stolarkę okienną i drzwiową, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne. Podany limit dotyczy jednego pełnoletniego członka gospodarstwa domowego. W związku z tym małżonkowie będą mogli łącznie odliczyć 106 tys. zł od podatku.

Uldze termomodernizacyjnej nie podlegają wydatki na ocieplenie domu sfinansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Więcej na temat ulgi termomodernizacyjnej można przeczytać tutaj.

„Ciepłe mieszkanie”, czyli pieniądze z gminy

Na więcej opcji dofinansowania mogą liczyć mieszkańcy jednostek samorządu terytorialnego biorącego udział w programie „Ciepłe mieszkanie”. W przypadku najbardziej zanieczyszczonych gmin dotacja wyniesie do 17 500 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 26 900 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 39 900 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Natomiast dla pozostałych gmin dofinansowanie wyniesie do 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Poziomy dofinansowania uzależnione będą, podobnie jak w przypadku programu „Czyste powietrze”, od dochodu na osobę w rodzinie.

Z końcem grudnia ubiegłego roku zakończył się pierwszy nabór wniosków dla gmin. Obecnie pierwsze jednostki samorządu terytorialnego w Polsce otrzymały pieniądze na dofinansowania dla właścicieli mieszkań znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

„Stop smog” dla gmin z tzw. uchwałą antysmogową

Innym przykładem lokalnego programu dofinansowania jest projekt „Stop smog”, który wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła oraz umożliwia pokrycie wydatków poniesionych na ocieplenie domu. Dotacja może być przeznaczona na przedsięwzięcie realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Program realizowany jest przez gminy, na których obszarach obowiązują tzw. uchwały antysmogowe.

Dopłaty do gazu ziemnego dla gospodarstw domowych

Oprócz możliwości sfinansowania zakupu i instalacji bardziej wydanych i ekologicznych źródeł ciepła oraz na ogólne podniesienie efektywności energetycznej domu rząd przygotował dopłaty do gazu ziemnego. Z dofinansowania skorzystają gospodarstwa domowe oraz podmioty wrażliwe. Pierwsza część wsparcia to zamrożenie cen gazu w 2023 r. na poziomie z roku ubiegłego, czyli na poziomie 200,17 zł za 1 MWh.

Dodatkowo rodziny, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 2100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego lub 1500 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, skorzystają z refundacji VAT-u od ceny gazu. Zwolnienie z podatku od towarów i usług dotyczy wyłącznie rodzin, które wykorzystują gaz jako główne źródło ogrzewania.