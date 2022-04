Dopłata 2,18 zł do przesyłki z Allegro? Uważaj, to oszustwo

Dostałeś SMS o nadpłacie podatku? Uważaj, to oszustwo

Oszuści znowu atakują. Tym razem na celowniku znaleźli się wszyscy podatnicy rozliczający PIT za 2021 r. Przestępcy wysyłają SMSy, e-maile oraz dzwonią do potencjalnych ofiar i informują o konieczności dopłaty podatku lub nadpłacie. To sposób na wyłudzenie pieniędzy oraz danych do logowania do bankowości elektronicznej – ostrzegają eksperci Biura Informacji Kredytowej.