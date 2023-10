Donald Tusk o wieku emerytalnym. "Sprawa definitywnie zamknięta"

Nie podniesiemy wieku emerytalnego, sprawa jest definitywnie zamknięta; wróciłem do polskiej polityki nie po to, by zmieniać wiek emerytalny - powiedział w środę przewodniczący PO Donald Tusk.

fot. Lukasz Dejnarowicz / / FORUM

Podczas konferencji prasowej w Zgierzu (woj. łódzkie) lider PO zapytany został m.in. o kwestię podniesienia wieku emerytalnego, czego dotyczy jedno z pytań referendum przewidzianego razem z wyborami parlamentarnymi na 15 października.

"Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Nikt w Polsce w tej chwili, nie znam żadnej siły politycznej, która zamierza podnieść wiek emerytalny. Mówiłem to pierwszego dnia po powrocie do polskiej polityki" - podkreślił Tusk, odpowiadając na pytanie.

"Wróciłem do polskiej polityki nie po to, by zmieniać wiek emerytalny" - oświadczył. "Dowiedziałem się czegoś bardzo istotnego. Polki i Polacy dość jednoznacznie powiedzieli, że chcą pracować tak długo, jak oni chcą, a nie, że to wynika z jakiegoś przymusu" - mówił Tusk.

"Niech nikt nawet nie próbuje wmawiać komukolwiek, że ktoś chce podnieść wiek emerytalny. Ja na pewno nie" - podkreślił.

Zdaniem lidera PO "niech każda Polka i każdy Polak będą pracować tak długo, jak długo będą chcieli". "Od tego oczywiście zależy później trochę wysokość emerytury, to wiemy, ale niech to będzie wolna decyzja Polek i Polaków. Jeśli będę miał wpływ na przyszłe rządy w Polsce, na pewno nikt przez chwilę nie będzie zastanawiał się nad taką ewentualnością. Nie podniesiemy wieku emerytalnego, sprawa jest definitywnie zamknięta" - zapewnił Tusk.

"Jeśli chodzi o wiek emerytalny, proszę pytać od dziś premiera Mateusza Morawieckiego, dlaczego opowiadał się tak gorliwie i także publicznie za podniesieniem wieku emerytalnego. Miał wówczas pozycję szanowanego eksperta, który współpracował z moim rządem. Proszę jego pytać, co jemu się w głowie poprzestawiało, że teraz udaje zaangażowanego w przeciwną stronę" - powiedział Tusk. (PAP)

autorzy: Marcin Jabłoński, Agnieszka Grzelak-Michałowska

