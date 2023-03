Donald Tusk na emeryturze. Ile dostaje z Europarlamentu?

Pomimo że wiek emerytalny dla personelu instytucji UE wynosi 66 lat, Donald Tusk przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Jak to możliwe i ile ona wynosi?

fot. Adam Chelstowski / / FORUM

Podczas jednego ze spotkań z wyborcami, Donald Tusk, były przewodniczący Rady Europejskiej, przyznał, że jest już na europejskiej emeryturze — informuje Fakt.

Choć oficjalny wiek przejścia na emeryturę dla personelu instytucji UE to obecnie 66 lat, Donald Tusk skorzystał z możliwości przejścia na wcześniejszą euroemeryturę. 66 lat ukończy bowiem dopiero 22 kwietnia 2023 roku.

Zgodnie z art. 11 Rozporządzenia Rady Europejskiej w sprawie ustalenia uposażenia osób zajmujących wysokie stanowiska publiczne w UE, takie osoby "mogą złożyć wniosek o rozpoczęcie pobierania emerytury nie wcześniej niż sześć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego".

Ile wynosi emerytura Donalda Tuska?

Jest jednak haczyk - "wcześniejsza" emerytura jest nieco niższa, a jej wysokość zależy od tego, kiedy został złożony odpowiedni wniosek. Donald Tusk miał to zrobić jeszcze w zeszłym roku. Były premier otrzymuje unijną emeryturę od 23 kwietnia 2022 r. — wynika z informacji Faktu.

Zgodnie z unijnymi przepisami emerytura Tuska to ok. 4,6 tys. euro miesięcznie, co w przeliczeniu daje ok. 21 tys. złotych (są to kwoty brutto). Gdyby lider PO poczekał do 22 kwietnia 2023 r., wtedy miałby emeryturę o ok. 600 euro miesięcznie wyższą. Unijne świadczenie należy się Donaldowi Tuskowi, ponieważ w latach 2015-19 był przewodniczącym Rady Europejskiej.

To nie wszystkie pieniądze, na jakie może liczyć lider PO. Należy mu się również polska emerytura z ZUS. Nie wiadomo jednak, czy złożył o nią wniosek. Trzeba jednak odnotować, że unijne świadczenie emerytalne byłego premiera jest bardzo wysokie w porównaniu z tymi krajowymi. Przeciętna emerytura w tym roku ma przekroczyć 3 tys. zł brutto. Jak wynika z danych ZUS, świadczenia powyżej 10 tys. zł brutto w zeszłym roku pobierało ok. 7,5 tys. osób na 6 mln uprawnionych do świadczeń — dodaje portal.

JM