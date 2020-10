Donald Trump wznowił wyborcze wiece. Rzucał w tłum... maseczkami

W wyborach prezydenckich w USA oddano już ponad 6,5 mln głosów

Choć do wyborów prezydenckich w USA pozostały jeszcze ponad trzy tygodnie, głos w tych wyborach oddało już ponad 6,8 mln wyborców - wynika z danych US Elections Project. To rekord, jeśli chodzi o tzw. wczesne głosowanie i głosowanie pocztą.