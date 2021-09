Domy do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia. Oto lista warunków

Domy do 70 mkw. tylko na dużych działkach? To może prowadzić do nadużyć

Budowa domów do 70 mkw. bez konieczności pozwolenia na budowę to jeden z priorytetowych projektów zaplanowanych do uchwalenia w ramach programu Polski Ład. Aby zapobiec samowolom budowlanym i powstawaniu...