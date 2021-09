„Domy dla ludzi, nie dla zysku”. Holendrzy protestują przeciwko brakowi mieszkań

Aresztowany w Hadze szef mafii sycylijskiej okazał się turystą

W Hadze aresztowano mężczyznę, który zdaniem prokuratury jest szefem mafii sycylijskiej. Matteo Messina Denaro miał być m.in. zamieszany w głośne zabójstwo sędziów śledczych Giovanniego Falcone i Paolo Borsellino na Sycylii na początku lat 90. Adwokat zatrzymanego mężczyzny upiera się, że to nie on i że doszło do pomyłki.