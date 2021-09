Domy bez pozwolenia według „Polskiego ładu” – „niebezpieczne i bez przyszłości”

fot. Daniel Dmitriew / /

Rozszerzenie możliwości budowy domów bez pozwoleń, przynajmniej w zamyśle „Polskiego ładu”, miało ułatwić budowę własnego dachu nad głową przeciętnemu Kowalskiemu. Jak jednak alarmują eksperci, w rzeczywistości projekt ma sporo wad, które mniej lub bardziej bezpośrednio mogą dotknąć budujących na własną rękę.

200 mkw. zamiast 70 mkw.?

Zgodnie z retoryką ministerstwa rozwoju i technologii, przepisy zawarte w „Polskim ładzie” mają dać Polakom możliwość budowy „małych domów jednorodzinnych”, czyli domów o powierzchni zabudowy do 70 mkw. Usunięcie ograniczenia w postaci 90 mkw. maksymalnej powierzchni użytkowej sprawi jednak, że w rzeczywistości dwukondygnacyjny dom budowany bez jakiejkolwiek kontroli wyłącznie w oparciu o zgłoszenie będzie mógł mierzyć nawet 140 mkw. a dodatkowo być powiększony o antresolę.

– To rozwiązanie należy ocenić skrajnie negatywnie. Domy o powierzchni sięgającej nawet 200 mkw. budowane bez żadnej kontroli pogłębią chaos przestrzenny w gminach i mogą zagrażać środowisku – ocenia Sebastian Juszczak, prawnik Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Odpowiedzialność bez pokrycia

Wpływ na taki stan może mieć pozbawienie organów administracji architektoniczno-budowlanej jakiejkolwiek kontroli zarówno na etapie projektu jak i podczas budowy.

– To niekorzystna zmiana. Dzisiaj przecież też można budować domy jednorodzinne w oparciu o zgłoszenie, ale takie zgłoszenie podlegała kontroli zgodności z obowiązującymi przepisami. Po zmianie organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie mógł sprawdzić takiego zgłoszenia i nie będzie mógł wnieść sprzeciwu, nawet jeśli okaże się, że już sam projekt będzie np. niezgodny z przepisami urbanistycznymi bądź sporządzony przez osobę , która nie posiada, bądź posiada nieodpowiednich uprawnień – twierdzi Marioli Berdysz, dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej.

Zgłoszenie budowy ma opierać się wyłącznie na oświadczeniu inwestora, że budowa będzie przeprowadzona zgodnie ze sztuką.

– Kierowanie pełnej odpowiedzialności na osoby najczęściej nieposiadające wykształcenia budowlanego i stosownych uprawnień to duże ryzyko. Czy te osoby będą wiedziały w ogóle, co oświadczają i jakie są tego konsekwencje? – zastanawia się Mariola Berdysz.

Niebezpieczne ułatwienia

Zdaniem dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, o ile budowanie w oparciu o zgłoszenie bez prowadzonego dziennika budowy byłoby akceptowalne, ponieważ już w dzisiejszym stanie prawnym inwestor w przypadku domu jednorodzinnego nie musi okazywać dziennika budowy w nadzorze budowlanym przy zgłoszeniu budynku jednorodzinnego, o tyle brak wymogu kierownika jest nie do zaakceptowania.

– W takiej sytuacji należałoby wprowadzić choćby obowiązek nadzoru autorskiego, który spoczywałby na projektancie. Teraz projektant będzie odpowiadał jedynie za projekt a nadzór jego realizacji będzie zależał wyłącznie od jego dobrej woli – mówi dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej. – Pamiętajmy, że już przy 70-metrowym domu występują większe rozpiętości i większe obciążenia, w związku z czym jego wykonanie jest bardziej skomplikowane. Złe wykonawstwo bez nadzoru kierownika budowy będzie mogło prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, ale również do szybszego zużywania się konstrukcji – dodaje.

Względem dotychczasowych przepisów ograniczeniu ulegnie także liczba stron biorących udział w postępowaniu. Pominięci zostaną m.in. sąsiedzi, którzy o budowie dowiedzą się dopiero w chwili jej rozpoczęcia. Jeśli pojawi się zastrzeżenie, że inwestycja może oddziaływać niekorzystnie na ich nieruchomość, nie będą mieli możliwości wniesienia zastrzeżeń. Te będą mogły pojawić się dopiero w momencie, gdy dom zbudowany bez pozwolenia będzie już stał.

– Co w sytuacji, gdy okaże się wówczas, że budynek został zbudowany niezgodnie ze sztuką i jest zwyczajnie niebezpieczny dla użytkowników albo zakres jego oddziaływania wykracza poza granice działki? Kto wówczas poniesie koszty zmian czy w skrajnym przypadku rozbiórki? Takie błędy należy eliminować jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, kiedy ich korekta nie jest tak kosztowna. Niestety organy przeprowadzające do tej pory kontrole zostały pozbawione takiej możliwości – ocenia Mariola Berdysz.

Dom na miarę naszych możliwości

Zdaniem dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, po stronie zalet projektu ustawy jest możliwość budowy domu na zgłoszenie w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy przy braku planu zagospodarowania.

– Jednak i ten przepis ma znaczące braki. Analiza urbanistyczna będzie musiała być bowiem przeprowadzona w ciągu 21 dni. To w mojej opinii termin niewykonalny, co będzie przekładało się na opóźnienia. Z drugiej strony organy wydające takie decyzje będą miały stanowczo zbyt mało czasu na większe przemyślenia i głębszą analizę projektu i jego wpływu na otoczenie – podkreśla Mariola Berdysz.

Jak dodaje, budynki stawiane według nowych przepisów wyłącznie na zgłoszenie będą domami bez przyszłości.

– Zważywszy m.in. na niewielką działkę trudno będzie je w przyszłości rozbudować, a przecież wraz z czasem mogą zmienić się potrzeby mieszkańców. Ograniczone będzie także choćby wybudowanie studni czy przydomowej oczyszczalni – wylicza.

Nie na sprzedaż

Jak wynika z zapisów zawartych w „Polskim ładzie”, możliwość budowy bez pozwolenia domu o maksymalnej powierzchni zabudowy 70 mkw. ma służyć jedynie inwestorom indywidualnym budującym dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Jeśli inwestor wbrew oświadczeniu nie zamieszka w domu wybudowanym w oparciu o zgłoszenie, będzie mu grozić nawet osiem lat więzienia.

Ustawa nie konkretyzuje jednak, jak długo taki zamiar powinien istnieć i tym samym, jak długo inwestor będzie musiał mieszkać w wybudowanym bez pozwolenia domu.

Choć w zamyśle przepis miał zamknąć furtkę do budowy domów bez pozwoleń deweloperom, może wydatnie utrudnić życie inwestorom prywatnym. Jak w rozmowie z „Rzeczpospolitą” przyznał adwokat Zbigniew Krüger, z przepisy nie wynika bowiem m.in., co w sytuacji, gdy inwestor ze względu na problemy finansowe i trudności w spłacie kredytu, będzie musiał sprzedać dom zbudowany bez pozwolenia, ani co w sytuacji, gdy budowa w ogóle nie zostanie dokończona, ponieważ inwestor w jej trakcie umrze.

Co więcej, przepis mówiący o konieczności budowania w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych może rodzić wiele interpretacji i problemów z definiowaniem, czy te potrzeby są. Być może sądy będą stosować taką samą wykładnię jak w przypadku ulgi mieszkaniowej w podatku PIT. W tym przypadku, na co uwagę zwraca mecenas Maciej Górski, potrzebą mieszkaniową jest zapewnienie sobie „dachu nad głową”, bądź „dążenie do zamieszkania w nowym lokalu”.

Zainteresowanie rośnie, ale wciąż jest znikome

Zgodnie z najnowszym raportem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w pierwszej połowie 2021 r. Polacy oddali do użytku 1469 domów jednorodzinnych zbudowanych wyłącznie w oparciu o zgłoszenie. W tym samym czasie łącznie w Polsce oddano do użytku 61 770 domów jednorodzinnych. Na zgłoszeniu opierało się więc jedynie 2,3 proc. zakończonych inwestycji.

Względem analogicznego okresu 2020 r. zanotowano jednak w tym względzie wzrost. W pierwszej połowie 2020 r. oddano do użytku 779 w ten sposób zbudowanych domów jednorodzinnych, które stanowiły 1,6 proc. wszystkich domów jednorodzinnych przekazanych do użytkowania.

W porównaniu jednak z rekordowym pod tym względem 2016 r. to jednak wciąż mizerny wynik. Wówczas Polacy oddali bowiem do użytku 5302 domy zbudowane w oparciu o pozwolenie.