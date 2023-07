Domowe assistance. Najczęściej wzywamy hydraulika i specjalistów od sprzętu RTV i AGD

99 proc. polis mieszkaniowych zawiera pakiet usług assistance domowego, a 37 proc. ubezpieczonych wybiera jego wersję rozszerzoną - wynika ze statystyk Compensy. To wskazuje, że usługi pomocowe cieszą się coraz większą popularnością. Ubezpieczeni najczęściej korzystają z pomocy hydraulików oraz specjalistów od sprzętu RTV i AGD - tego typu sprawy stanowią ok. 65 proc. szkód, które w ubiegłym roku trafiły do ubezpieczyciela.

fot. Phovoir / / Shutterstock

Popularne są także usługi elektryka odpowiadające za ok. 11 proc. spraw. Home assistance ma jednak znacznie szerszy zakres - może obejmować m.in. usługi firm ochroniarskich, pomoc medyczną, a także usługi consierge dotyczące np. zakupu biletów czy zamówienia kwiatów.

- Praktycznie każda oferta ubezpieczenia mieszkania zawiera pakiet usług assistance. W niektórych ofertach te pakiety są podzielone na wariant podstawowy i rozszerzony. Ten pierwszy jest po prostu dołączony do polisy, a rozszerzony trzeba dokupić. Ważne jest, aby sprawdzić, jaki zakres obejmuje wariant podstawowy, jakie usługi zawiera i jakie możemy dodatkowo dokupić - mówi agencji Newseria Biznes Andrzej Paduszyński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensa TU SA Vienna Insurance Group. - Według danych Compensy około 37 proc. klientów świadomie wybiera rozszerzony pakiet usług assistance. To wskazuje, że te usługi cieszą się dużym zainteresowaniem.

Na czym polega domowe assistance?

Domowe usługi assistance to przede wszystkim wsparcie właściciela lub użytkownika nieruchomości w usuwaniu usterek i awarii oraz ich ewentualnych skutków. Awarie stanowią ok. 12 proc. wszystkich spraw zgłaszanych do Compensy w ubiegłym roku. Więcej szkód powstało tylko na skutek zalania.

- Według naszych danych z 2022 roku 7 proc. klientów skorzystało z jakiejś formy usługi home assistance. Najczęściej korzystamy z usługi hydraulika przy pękniętych czy zatkanych rurach kanalizacyjnych i cieknących kranach. Kolejnym problemem jest serwis AGD, czyli awarie pralek, lodówek czy płyt indukcyjnych. Korzystamy również z usług elektryka, kiedy w domu nie ma prądu lub doszło do jakiegoś zwarcia. Te grupy usług stanowią około 77 proc. wszystkich szkód z zakresu home assistance - wymienia Andrzej Paduszyński.

Zmiany w urlopie rodzicielskim – 9 tygodni urlopu dla taty Udostępniamy plik z porównaniem urlopu rodzicielskiego dla taty oraz urlopu ojcowskiego. Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ojcu po narodzinach dziecka.<BR>Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 15 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Wśród często angażowanych do pomocy specjalistów są także ślusarze, różnego rodzaju diagnostycy, szklarze, technicy urządzeń grzewczych oraz stolarze. Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty usługi specjalisty lub też refunduje wydatki, jeśli ubezpieczony na własną rękę zamówił pomoc - na taką opcję decyduje się jednak zaledwie 7 proc. klientów.

- Oferty usług home assistance są bardzo zróżnicowane i zależą od towarzystwa ubezpieczeniowego. W większości przypadków możemy się spodziewać pokrycia kosztów dojazdu fachowca oraz kosztów jego robocizny. Często też możemy spotkać się z tym, że ubezpieczyciel pokrywa koszty części zamiennych lub utylizacji zepsutego, nienadającego się do dalszej naprawy sprzętu. Ważne, abyśmy sprawdzili zakres takiej usługi, bo musimy wiedzieć, z czego można skorzystać - podkreśla dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensie.

Rosnąca popularność assistance domowego może wynikać z coraz większej świadomości osób ubezpieczonych na temat takiej pomocy w ramach polisy mieszkaniowej, ale także z wygodnego i łatwego dostępu do tych usług.

- Skorzystanie z usługi home assistance jest dość proste: wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy, który mamy na polisie, zgłosić operatorowi, co się wydarzyło i jakiej usługi oczekujemy. Ubezpieczyciel potwierdzi zakres, czy ta usługa przysługuje nam w naszym pakiecie home assistance, i wyznaczy termin, kiedy fachowiec nas odwiedzi. Najczęściej jest to kilka lub kilkanaście godzin - mówi Andrzej Paduszyński.

Wariant podstawowy i rozszerzony

Wariant podstawowy zwykle obejmuje usługi hydraulika, ślusarza, elektryka, serwis AGD oraz komputerowy. W wariancie rozszerzonym, którego cena to kilkadziesiąt złotych rocznie, mogą się znaleźć także inne przydatne usługi, takie jak pomoc lekarza czy pielęgniarki w razie nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego. W takiej sytuacji może on także skorzystać z opieki nad dziećmi czy zwierzętami lub zakupu leków czy żywności.

Wśród innych usług w pakiecie, o których nie wszyscy wiedzą, może być także dozór firmy ochroniarskiej nad mieniem pozostałym w nieruchomości po włamaniu, pożarze czy zalaniu. Można również skorzystać z usługi transportu i przechowywania mienia w magazynie, jeśli nieruchomość tymczasowo nie nadaje się do zamieszkania.

- Najbardziej nietypową usługą w pakiecie usług home assistance jest concierge. Ta usługa polega np. na zamawianiu różnego rodzaju biletów, miejsc w restauracji czy zakupu bukietu kwiatów i wysłaniu go do odpowiedniej osoby - mówi ekspert Compensy.