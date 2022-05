Domowa drukarka – jaki model wybrać? Oto jest wyzwanie

fot. FabrikaSimf / / Shutterstock

Drukarka szczególnie w okresie pandemii stała się pożądanym urządzeniem w domu. Nauka zdalna, home office, czy zamknięte urzędy przyjmujące dokumenty „na kwarantannę” wpisały się w prozę codziennego życia. Jaka drukarka będzie odpowiednia do domu? Na co zwrócić uwagę wybierając model drukarki? Jakie rozwiązania są przydatne na co dzień? Drukarka atramentowa czy laserowa? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania w tym artykule.

Drukarka domowa jest niezbędna w przypadku home office czy nauki zdalnej. Przydaje się także w sytuacjach „awaryjnych”, gdy musimy mieć ksero jakiegoś dokumentu, a komercyjne punkty są już zamknięte. Planujesz zakup drukarki, ale nie wiesz który model wybrać? Na samym początku warto zadać sobie następujące pytania:

Jaką kwotę możesz wydać na zakup?

Czy prędkość drukowania będzie istotna?

Wystarczy Ci sama drukarka, czy może skaner i ksero też jest potrzebne?

Chcesz drukować w kolorze czy tylko na czarno-biało?

Drukarka laserowa czy atramentowa?

W tej kwestii sprawa wydaje się dość prosta. Jeżeli planujemy sporadyczne drukowanie kilku stron raz na jakiś czas, świetnie sprawdzi się drukarka atramentowa. Jest popularna z racji dobrej jakości wydruku i stosunkowo szybkiej pracy. Ponadto drukarki atramentowe są tanie w zakupie i uniwersalne. Sprawdzą się w drukowaniu kolorowych dokumentów, tekstu czarno-białego, czy grafik.

Jeśli jednak planujesz aktywnie korzystać z drukarki (szczególnie tylko monochromatycznie) zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie drukarka laserowa. Wybór ten pozwala znacznie obniżyć koszty eksploatacji urządzenia – koszt wydruku 1 strony jest kilkukrotnie niższy niż w przypadku drukarki atramentowej i może wynieść mniej niż kilka groszy.

Urządzenia wielofunkcyjne Biurowe kombajny Sprawdź Drukarki laserowe Drukuj tanio i szybko Sprawdź Drukarki atramentowe Uniwersalny wybór Sprawdź





W codziennej pracy biurowej kluczowe są koszty eksploatacji i wydajność. Nie inaczej jest z home office. Monochromatyczna drukarka laserowa charakteryzuje się dłuższą żywotnością i jest przystosowana do drukowania dużej ilości dokumentów. To często maszyny „nie do zajechania”. Na rynku dostępne są także modele kolorowych drukarek laserowych, przydatnych do druku folderów, ulotek i zdjęć.

Kiedy drukarka laserowa sprawdzi się w domu?

Wolisz tańsze drukowanie,

Potrzebujesz dobrej jakości i szybkiego drukowania dokumentów,

Drukujesz wiele stron lub drukujesz tylko sporadycznie,

Nie chcesz drukować zdjęć ani kolorowych obrazków.

Kiedy lepsza będzie drukarka atramentowa?

Planujesz drukować kolorowe zdjęcia w wysokiej jakości,

Nie będziesz drukować dużej liczby dokumentów tekstowych,

Drukujesz mniejszą ilość stron, ale za to regularnie,

Nie przeszkadzają ci wyższe koszty drukowania.

BANKIER NA WEEKEND: Polecamy także inne artykuły z weekendowego wydania:

Urządzenia wielofunkcyjne, czy to się opłaca?

Wybierając drukarkę, warto również rozważyć zakup takiej z funkcją skanera, kserokopiarki (urządzenia 3w1). Są także modele z wbudowanym faksem (urządzenia 4w1), ale raczej w warunkach home office nie będzie on konieczny.

Mając taki "kombajn" spokojnie możemy pracować i nic nas nie zaskoczy. Urządzenie wielofunkcyjne to nie tylko oszczędność miejsca (w porównaniu do sytuacji, gdyby każde urządzenie mieć osobno), ale i funkcjonalność, bo wszystko jest "pod ręką".

Ciekawym rozwiązaniem są "drukarki mobilne" takie jak np. CANON Pixma TR150. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi, stosunkowo niewielkim rozmiarom i niskiej wadze (jedynie 2,3 kg, czyli mniej więcej tyle, ile jeszcze dekadę temu ważyły laptopy) można ją zabrać ze sobą wszędzie. Wadą natomiast jest brak funkcji skanera czy ksero.

canon.pl

Koszt eksploatacji drukarki – tanie urządzenie nie zawsze tanie w eksploatacji

Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Drukarki atramentowe są po prostu tanie – ceny zaczynają się już od ok. 200 zł. Monochromatyczna drukarka laserowa to już wydatek przynajmniej 500 zł (np. HP Laser 107a Mono, Brother DCP-1622WE), a kolorowa będzie jeszcze droższa (od ok. 1100-1200 zł, np. XEROX C230V DNI). Zakup urządzenia, to jednak nie koniec wydatków. Drukując więcej lub mniej w pewnym momencie konieczna będzie wymiana tuszu lub tonera.

Drukarki laserowe Ekonomiczny wybór Sprawdź Urządzenia wielofunkcyjne Wszechstronne zastosowanie Sprawdź Drukarki atramentowe Najwyższa jakość! Sprawdź

Według różnych szacunków koszt wydruku 1 strony na drukarce laserowej monochromatycznej wynosi ok. 8 gr (choć można spotkać niższe kwoty), a na kolorowej ok. 30-40 gr. Z kolei koszt druku w drukarce atramentowej to blisko 80 gr za stronę.

HP Instant Ink - nie musisz pamiętać o wymianie tuszu Korzystając z domowej drukarki, pewnie każdemu z nas zdarzyło się, że atramentu zabrakło w najmniej odpowiednim momencie. Możemy jednak mieć "osobistego asystenta", który będzie pilnował poziomu atramentu za nas, a my odbierzemy tylko przesyłkę z nowymi wkładami. Plany HP Instant Ink są uzależnione od liczby wydruków (nie ilości zużywanego atramentu).Wkłady atramentowe zawierają więcej tuszu, mają mniejsze opakowanie i są wysyłane automatycznie, co obniża koszty firmy HP, a Ty korzystasz z tej oszczędności. Twoja drukarka odbiera informację o niskim poziomie tuszu i automatycznie zamawia kolejne wkłady, więc nigdy go nie zabraknie. Otrzymasz wkłady, gdy poziom tuszu w drukarce będzie niski, niekoniecznie co miesiąc.

Czy da się drukować taniej?

Alternatywą dla klasycznych drukarek atramentowych są modele wyposażone w system samodzielnego uzupełniania atramentu. Pozwala on na obniżenie kosztów wydruku pojedynczej strony nawet do 1-2 groszy. Przykładem mogą być urządzenia wielofunkcyjne serii Brother DCP, czy serii HP Ink Tank.

fot. kasarp studio / Shutterstock

Na rynku pojawiają się także pierwsze drukarki laserowe, w których samodzielnie można uzupełnić toner. Pionierem jest HP Neverstop 1000w.

W przypadku klasycznych drukarek atramentowych w celu obniżenia kosztów eksploatacji można używać także zamienników, ale trzeba wówczas pamiętać, by zamienniki były dobrej jakości. Produkty niewiadomego pochodzenia mogą zniszczyć sprzęt lub powodować słabej jakości wydruki. Wówczas oszczędność będzie pozorna.

Kiedy szybkość druku jest ważna?

Szybka drukarka jest przydatna wtedy, gdy zamierzasz ją intensywnie wykorzystać. Zazwyczaj najszybsze są drukarki laserowe. Drukarki atramentowe dają sobie radę z dokumentami, ale elementy graficzne potrafią się drukować dość długo.

W specyfikacji technicznej producenci podają liczbę stron na minutę. W większości przypadków oznacza liczbę stron arkuszy drukowanych w najszybszym trybie. Warto zwrócić uwagę, czy wysoka szybkość druku nie jest wynikiem niższej jakości wydruku.

Są drukarki, które potrafią wydrukować ponad 40 stron/min., ale w domowych warunkach szybkość druku nie jest istotna. W przypadku sporadycznego drukowania można wybrać urządzenie z niskim parametrem szybkości, ważniejsza tutaj będzie jakość wydruku.

Jakość druku ma znaczenie, czyli kilka słów o dpi

Rozdzielczość druku wyrażana jest w jednostce dpi, która określa liczbę możliwych punktów, przypadających na cal. Im wyższa, tym lepsza, choć wszystko zależy od przeznaczenia drukarki. Jeżeli drukarka ma być używana wyłącznie do druku dokumentów tekstowych wystarczy drukarka o rozdzielczości 2400 × 600 dpi.

można wrzucić np. https://www.euro.com.pl/urzadzenia-wielofunkcyjne/hp-urzadzenie-aio-hp-envy-inspire-7920e.bhtml#opis

Drukowanie zdjęć w dobrej jakości, to już wyższa szkoła jazdy. W tym przypadku zaleca się rozdzielczość 5760 × 1440 dpi, a jeszcze lepiej 9600 × 2400 dpi.

Rozdzielczość jest równie ważna w przypadku skanera. Jeśli chcemy drukować ze skanów, należy pamiętać, że minimalna rozdzielczość drukowania to 300 dpi. By mieć pewność, że uzyskamy wysoką jakość wydruku skanu, konieczny jest wybór wyższej rozdzielczości – od 900 do 3200 dpi.

Jeśli zeskanowane zdjęcia będą jedynie przeglądane na ekranie komputera lub laptopa rozdzielczość skanowania może być niższa. Natomiast w przypadku skanowania klisz i slajdów rozdzielczość skanowania powinna być na poziomie 2400 dpi. Najniższe wartości rozdzielczości – 300 i 150 dpi nadają się jedynie do skanowania dokumentów tekstowych i ich późniejszego podglądu na monitorze.

brother.pl

Dodatkowe funkcje w drukarkach

Przydatną funkcją jest bezprzewodowe połączenie z drukarką poprzez Wi-Fi lub Bluetooth. Pozwala to uniknąć kolejnych plączacych się kabli, a do tego z jednej drukarki może korzystać kilka urządzeń. Coraz popularniejsze są także opcje drukowania dokumentów bezpośrednio z telefonu. Technologie te pozwalają drukować z dowolnego urządzenia w sieci z dowolnego miejsca w zasięgu twojego domu.

Kolejnym z udogodnień jest możliwość drukowania bezpośredniego z karty pamięci lub pendrive. Mając wejście USB w drukarce, możemy się również pokusić o druk zdjęć bezpośrednio z aparatu fotograficznego.

Pomocny może się okazać automatyczny podajnik papieru. To funkcja szczególnie przydatna w przypadku drukarek obsługujących drukowanie dwustronne, choć nie każdy model posiada taką możliwość.

Podsumowanie

Wybór na rynku drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych jest ogromny. Wszystko tak na prawdę zależy od naszych potrzeb i oczywiście pieniędzy. Ciężko znaleźć drukarkę, która zadowoli wszystkich. Dlatego warto docenić szeroki asortyment tych urządzeń. Pocieszyć może fakt, że nawet jeśli pomylimy się z wyborem, zakup kolejnego urządzenia nie jest bardzo dużym obciążeniem finansowym.

Mamy nadzieję, że informacje zebrane w artykule, za i przeciw danego rozwiązania, ułatwią Wam wybór ostatecznego modelu.