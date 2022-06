Domki letniskowe. Sprawdzamy, czy zameldowanie w "rekreacyjnej" nieruchomości to nie problem

fot. Ariel Celeste Photography / / Shutterstock

Polacy mają coraz więcej niewielkich domków służących do tzw. rekreacji indywidualnej. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl wyjaśniają, czy w takich budynkach można się zameldować.

Zmiany prawa budowlanego pozwalające na wzniesienie po zgłoszeniu domków rekreacyjnych o powierzchni zabudowy nawet do 70 mkw. sprawiły, że wspomniane budynki cieszą się większym zainteresowaniem. Na rynku znajdziemy projekty parterowych domków o powierzchni zabudowy 60-70 mkw., które inwestor może wznieść bez pozwolenia na budowę dzięki spełnieniu dodatkowych warunków technicznych (rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 metrów i wysięg wsporników do 2 metrów). Nie można też zapominać o wielu starszych domkach letniskowych i podobnych budynkach. Internauci czasem pytają, czy w jednym z takich domków można się zameldować. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili udzielić odpowiedzi na to pytanie. Przy okazji warto przedstawić ważne informacje dotyczące samego zameldowania.

Jeden z wyroków jest korzystny dla właścicieli domków

Temat zameldowania w domku letniskowym lub podobnym budynku nie jest zbyt często badany przez sądy. Warto jednak wiedzieć, że w przeszłości pewien właściciel domku w ROD przeniósł spór z urzędem dotyczący zameldowania aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ramach odpowiedzi NSA orzekł, że urząd nie powinien odmawiać zameldowania, nawet jeśli wnioskodawca przebywa w domku letniskowym na działce rodzinnego ogrodu działkowego (ROD). Warunkiem zameldowania powinno być faktyczne zamieszkanie pod danym adresem, a także spełnienie wymagań formalnych.

Wspomniany Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 2008 roku (sygn. akt II OSK 608/07) jest mocnym argumentem w sporze z urzędami. Analizowane orzeczenie dotyczyło bowiem rodzinnych ogródków działkowych, na których wciąż obowiązuje zakaz zamieszkiwania (zobacz art. 13 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz art. 12 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych). Jeżeli urząd mimo wszystko odmówi zameldowania w domku letniskowym lub podobnym budynku, to wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania.

Polacy wciąż przeceniają znaczenie meldunków

Osoby zamierzające zameldować się w domku letniskowym lub podobnym budynku powinny pamiętać, że samo zameldowanie nie zapewnia tytułu prawnego do nieruchomości. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 21 września 2004 r. (sygn. akt II SA/Bk 367/04) potwierdza tę tezę i przypomina, że zameldowanie jest czynnością typowo administracyjną. Obecnie meldunki są najbardziej istotne dla lokalnego samorządu, który dzięki nim może dokładniej ocenić potrzeby w zakresie usług publicznych. Trzeba też wiedzieć, że miejsce zameldowania nie ma znaczenia np. w kontekście obowiązku podatkowego. Fiskus w ramach PIT bierze bowiem pod uwagę miejsce faktycznego zamieszkania podatnika, a nie jego miejsce zameldowania (zobacz art. 4 rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych).

Meldunek w domku letniskowym - procedura

Zgoda urzędu na zameldowanie w budynku typowo rekreacyjnym nie oznacza, że wymagania formalne będą inne niż w przypadku meldunku dotyczącego na przykład domu. Zatem oprócz formularza zgłoszenia zameldowania potrzebne będą dokumenty potwierdzające tytuł prawny do budynku. Najczęściej chodzi o odpis księgi wieczystej poświadczający własność albo umowę najmu. Osoba nieposiadająca tytułu prawnego do domku letniskowego, w ramach internetowej procedury zameldowania powinna przedstawić skan oświadczenia właściciela lub najemcy potwierdzającego jej pobyt. Potrzebny będzie też dokument (w formie skanu), który zaświadcza o tytule prawnym osoby potwierdzającej pobyt.

Jeśli natomiast dokumenty zostaną złożone w formie papierowej, to zamiast oświadczenia potwierdzającego pobyt wystarczy podpis osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości na formularzu zgłoszenia zameldowania. Warto pamiętać, że potwierdzenie pobytu mieszkańca potrzebującego meldunku (przez właściciela lub najemcę lokum) nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszkiwanie. Zgodnie z orzecznictwem sądów meldunek nie przesądza bowiem o tytule prawnym do lokum. Można tutaj przypomnieć wcześniej wymieniony Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 21 września 2004 r.

Andrzej Prajsnar