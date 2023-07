Dominika Kulczyk chce kupić poznański festiwal. "Taka pomoc może pozwolić na kontynuację przedsięwzięcia"

Rząd przeznaczy miliardy złotych na kolejną pulę programu Polskich Inwestycji Strategicznych Chcę przedstawić kolejną odsłonę programu Polskich Inwestycji Strategicznych, ten program będzie w maksymalnie elastyczny sposób trafiał do wszystkich samorządów, będzie to 25 do 30 mld zł; kolejna wielka pula - mówił w środę w Makowie Podhalańskim premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z samorządowcami.