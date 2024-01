Domański: To nie jest łatwy budżet, ale pracujemy nad realizacją kolejnych obietnic wyborczych

W najbliższych tygodniach i miesiącach będą gotowe projekty ustaw spełniające obietnice wyborcze koalicji rządzącej – zapowiedział we wtorek w Sejmie minister finansów Andrzej Domański. Dodał, że projekt budżetu na 2024 realizuje wiele, ale nie wszystkie z zobowiązań wyborczych.

fot. Jacek Szydlowski / / FORUM

"Ten budżet nie był budżetem łatwym, powstawał w wyjątkowych okolicznościach, ale udało się w nim zrealizować najważniejsze z naszych zobowiązań dla Polaków” – mówił podczas drugiego czytania projektu ustawy budżetowej na rok 2024 minister Domański.

Wskazał, że w budżecie zostały zabezpieczone środki na 30-proc. podwyżki płac dla nauczycieli, na 20-proc. podwyżki wynagrodzeń dla sfery budżetowej. Dodał, że w budżecie znalazły się środki na program „Aktywny rodzic”. „Pomogliśmy samorządom, uruchamiając subwencję w kwocie ponad 3 mld zł” - dodał. Wskazał także na 500 mln zł na in vitro, oraz że w projekcie budżetu utrzymano wszystkie wcześniejsze świadczenia, przy wzroście wydatków na ochronę zdrowia, edukację i obronę narodową.

„Chciałbym dzisiaj zaapelować do Państwa, do nas wszystkich, o ważenie słów, bo finanse publiczne to wspólne dobro. Rentowności obligacji przekładają się na koszty obsługi długu publicznego, na które płacimy jako wszyscy podatnicy 60 mld zł. Nieodpowiedzialne słowa, jakie padają, padły w ciągu ostatnich dni, kosztują nas wszystkich. Dlatego apeluję do wszystkich stron o odpowiedzialność przy wypowiadaniu się w sprawie finansów publicznych” – powiedział minister finansów.

Andrzej Domański poinformował, że trwają już prace nad reformą finansowania samorządów, by nie były zależne od ministra finansów i aby uzyskały większe wpływy. Dodał, że już w tegorocznym budżecie wpływy samorządów z PIT rosną o 40 proc., a z CIT o 20 proc.

„Ta ustawa realizuje wiele, choć nie wszystkie z zobowiązań wyborczych. Już pracujemy, aby kolejne obietnice były realizowane i w najbliższych tygodniach i miesiącach zobaczycie państwo projekty ustaw” – dodał minister finansów.

