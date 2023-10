Domański, KO: Zawracamy ze ścieżki węgierskiej, tureckiej, chcemy iść ścieżką bardziej zbliżoną do Czech

Koalicja Obywatelska liczy, że decyzje jej nowego rządu będą skutkować niższym spreadem papierów skarbowych do rynków bazowych, a rola giełdy w finansowaniu gospodarki się zwiększy - wskazał poseł elekt i współtwórca programu PO Andrzej Domański, w trakcie wystąpienia na CFA Society Poland Annual Conference.

fot. Attila Husejnow / / FORUM

"Wiemy, że rosnące koszty obsługi długu to problem nie tylko polskiej gospodarki (...). W przyszłym roku, zgodnie z budżetem, tylko na obsługę papierów (skarbowych - PAP) wydamy prawie 70 mld zł, niemal 8 proc. budżetu. Wiemy, że sam poziom długu w Polsce jeszcze przez długi czas będzie na wysokim poziomie. To, co możemy zrobić, to aktywnie sprawiać, żeby +yieldy+ polskich papierów były po prostu niższe. Zawracamy ze ścieżki węgierskiej, tureckiej, chcemy iść ścieżką bardziej zbliżoną do Czech. 100 pb. spreadu miedzy polskimi, a czeskimi papierami - gdyby to zlikwidować, to w ciągu 10 lat mamy 170 mld zł oszczędności" - powiedział Domański.

"Jak to zrobić? Pierwsze votum zaufania ze strony rynków zobaczyliśmy już w poniedziałek, kiedy wyniki wyborów sprawiły, że nad długim końcu doszło do istotnego zawężenia spreadu do rynków bazowych. Mamy nadzieję, że pierwsze decyzje nowego rządu będą ten trend tylko i wyłącznie podtrzymywać" - dodał.

W opinii Domańskiego obecnie polska giełda nie wykonuje swojego fundamentalnego zadania, czyli transferu oszczędności do inwestycji.

"Relacja kapitalizacji (giełdy - PAP) do PKB w Polsce spośród największych 30 gospodarek świata jest najniższa. Z giełdy więcej spółek schodzi niż chce wchodzić. Brak jest prawdziwych zachęt by IPO było więcej. Również rola nadzoru nie jest właściwe wypełniana - przykład Kernela jest tego najlepszym dowodem, gdzie polscy inwestorzy mniejszościowi zostali potraktowani w sposób nazwijmy to suboptymalny. To są obszary, którymi będziemy chcieli się zająć" - wskazał Domański.

Dodał, że jego opcja polityczna chce, żeby giełda była jednym z motorów wzrostu gospodarczego Polski.

"Sektor bankowy w ostatnich latach znalazł się pod presją. Jego możliwości dalszego finansowania wzrostu inwestycji w Polsce są ograniczone i giełda powinna być tym miejscem (finansowania - PAP)" - powiedział.

"Zadań do realizacji w Polsce nie brakuje - ETFy, REITy, większa konkurencja wśród OFE - to są obszary którymi na pewno będziemy się zajmować w najbliższych latach" - dodał.

Domański deklaruje, że jego obóz polityczny doprowadzi do przywrócenia rządów prawa w Polsce, co odblokuje środki z KPO i w średnim i długim horyzoncie skutkować będzie malejącymi kosztami obsługi polskiego długu. (PAP Biznes)

tus/ ana/