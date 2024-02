Dom "na bezludnej wyspie" za 5 mln zł. Torpedownia w Juracie na sprzedaż

Na polskich wodach Bałtyku, w odległości 1 km od główki molo w Juracie, na fanów nietypowych nieruchomości czeka prawdziwa gratka. Za 5 mln zł można zostać właścicielem domu "na wodzie". Popadająca w ruinę budowla była obiektem wojskowym w czasie II wojny światowej. Obecnie może stać się bazą na letnie wakacje.

/ White Wood Nieruchomości

Budynek starej niemieckiej torpedownii zlokalizowany na wodach Zatoki Puckiej można określić mianem "perełki" lub ruin. I w każdym przypadku będziemy mieć rację.

Wieża obserwacyjna na Zatoce Puckiej liczy sobie 82 lata. W trakcie II wojny światowej "Niemcy z torpedownii w Gdyni wypuszczali torpedy F5B przeznaczone dla U-bootów i samolotów wojskowych. Pociski lądowały na płyciźnie w okolicy Jastarni i Juraty, gdzie obserwowano je ze zlokalizowanych na wodzie wież. Dwie z nich znajdowały się w okolicy Juraty, a jedna w Jastarni w odległości 600 m – 2 km od brzegu. Ta ostatnia jest już zniszczona, ale zachował się wciąż widoczny fundament. Z pozostałych dwóch tylko jedna trafiła na sprzedaż" (fr. ogłoszenia).

White Wood Nieruchomości

Torpedownia w Juracie jest wystawiona na sprzedaż za blisko 5 mln zł. Budynek o powierzchni 70 mkw. położonych na działce liczącej 151 metrów kwadratowych jest aktualnie w stanie ruiny. Poprzednim właścicielom nieruchomości w 2009 r. udało się uzyskać pozwolenie na rozbudowę od Ministra Infrastruktury (wraz z postanowieniami Ministra Obrony Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Gospodarki). Przebudowa miała obejmować rozbudowę budynku, wzmocnienie jego fundamentów oraz posadowienie pomostu dla małych łodzi bezpośrednio przy istniejącej konstrukcji.

Natomiast obecny właściciel zainicjował opracowanie planu rozbudowy obiektu o dodatkowe piętro, zwiększyłoby to powierzchnię nieruchomości do około 150 mkw. Wizualizację zaprezentowała w 2015 roku pracownia MFRMGR Marta Frejda & Michał Gratkowski Architekci. Pomimo obiecującego projektu, nie doszło do jego realizacji. W międzyczasie budynek stopniowo podupada, choć sprzedający utrzymuje, że struktura obiektu jest nienaruszona, a na jego ścianach wciąż można podziwiać oryginalną cegłę pochodzącą z lat 40. XX wieku.

Z informacji w ogłoszeniu wynika, że działka zlokalizowana jest około 1 km od główki molo w Juracie. W Księdze Wieczystej obiekt ten figuruje jako budowla hydrotechniczna i grunt pod morskimi wodami wewnętrznymi.

Wizualizacja torpedowni z 2015 r., według projektu pracowni MFRMGR Architekci (fot. MFRMGR Architekci / bizblog.spidersweb.pl)

DF