Dom Development w III kw. '22 sprzedał 703 lokale

/ Materiały dla mediów

Dom Development w III kw. 2022 roku sprzedał łącznie 703 lokale netto oraz przekazał klientom 420 mieszkań - poinformował spółka w komunikacie

Sprzedaż w III kw. obejmowała 414 lokali w Warszawie, 161 w Trójmieście, 87 we Wrocławiu oraz 41 w Krakowie. Przekazania w III kw. dotyczyły z kolei 241 lokali w Warszawie, 141 w Trójmieście, 24 we Wrocławiu oraz 14 w Krakowie.

"Największą kwartalną sprzedaż odnotowaliśmy w projektach: Metro Zachód (90 lokali), Przystanek Międzylesie (55) i Apartamenty Koło Parków (36) w Warszawie, Górka Narodowa (39 lokali) w Krakowie oraz Synteza (31) w Trójmieście" - napisano w komunikacie prasowym.

"III kwartał 2022 roku na rynku mieszkaniowym był okresem bardzo wymagającym. Tąpnięcie na rynku kredytów hipotecznych, będące efektem podwyżek stóp procentowych oraz zaostrzenia kryteriów obliczania zdolności kredytowej, w praktyce pozbawiło większość naszego społeczeństwa możliwości zakupu mieszkania. Negatywny wpływ tej sytuacji odczuli przede wszystkim deweloperzy koncentrujący się na segmencie popularnym oraz działający w mniejszych miastach" - powiedział w komunikacie prezes Dom Development Jarosława Szanajca.

Dodał, że wolumen transakcji uległ zmniejszeniu, zaś większość sprzedaży stanowiły zakupy ze środków własnych klientów, bez wsparcia kredytem hipotecznym.

"Inflacja oraz silny rynek najmu niezmiennie zachęcały do lokowania oszczędności w nieruchomości. W Grupie Dom Development udział tzw. transakcji gotówkowych wzrósł w minionym kwartale do rekordowego poziomu niemal 75 proc. Warto jednak podkreślić, że wciąż obserwujemy duże zainteresowanie zakupem mieszkania, do którego w wielu przypadkach nie dochodzi ze względu na skrajnie rygorystyczne kryteria oceny zdolności kredytowej i wysokie stopy procentowe" - powiedział.

W ciągu 9 miesięcy 2022 roku Dom Development sprzedał 2.262 lokale, o 24 proc. mniej niż w rekordowym 2021 roku. (PAP Biznes)

mcb/ ana/